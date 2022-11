Ceny żywności będą wyższe nawet o 30 procent. Nowa prognoza

Ceny produktów spożywczych w sklepach będą jeszcze rosnąć, ponieważ producenci wyczerpali już zapasy środków produkcji i surowców kupowanych po niższych cenach - uważa Bartosz Urbaniak, szef bankowości Food & Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. Prognozuje, że w przyszłym roku ceny produktów spożywczych w sklepach mogą być droższe nawet o 20-30 procent rok do roku.

Bartosz Urbaniak uważa, że obecne ceny produktów spożywczych w sklepach będą jeszcze rosnąć. - Część produktów była wytworzona przy wykorzystaniu zapasów nawozów kupowanych po starych cenach, poza tym niektórzy rolnicy na wiosnę kupowali nawozy, widząc co zaczyna się dziać i nabyli je jeszcze względnie tanio – zauważył.

Produkty mocno powyżej inflacji

Według niego stopniowo jednak na rynek będą wchodziły produkty z nowego sezonu, a one mogą być znacznie droższe, mocno powyżej inflacji , bo będą wytwarzane z uwzględnieniem obecnych cen środków produkcji. - Niektóre ceny nawozów wzrosły o około 1000-2500 złotych za tonę. Są jeszcze inne nośniki kosztów w rolnictwie ba przykład paliwo, które też mocno podrożało, a także energia potrzebna do suszenia i przechowywania – dodał.

- Chociaż niektórym rolnikom wydaje się, że producenci, którzy biorą od nich surowce rolne, czy sprzedawcy w sklepach ich wykorzystują, to jednak my widzimy, że przetwórcom i sprzedawcom marże pospadały. Oznacza to, że oni częściowo już wzięli na siebie wzrost cen, który wystąpił na poziomie produkcji rolnej - powiedział.