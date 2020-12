Rachunki za prąd w górę. Zatwierdzono podwyżkę u kolejnego sprzedawcy

O 3,6 procent wzrośnie w 2021 roku taryfa na sprzedaż energii do gospodarstw domowych spółki Energa Obrót. To czwarty z tak zwanych sprzedawców z urzędu, którego taryfę zatwierdził prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zatwierdzona została również taryfa operatora przesyłowego - Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Według szacunków URE, wzrost taryfy o 3,6 proc. dla przeciętnego gospodarstwa domowego, zużywającego rocznie niecałe 1,8 MWh energii elektrycznej w taryfie G11 oznaczać będzie rachunek wyższy o ok. 1,5 zł miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy.

Pozostała trójka

W przypadku Enei, wzrost taryfy wyniesie 3,5 proc., dla PGE Obrót będzie to 3,6 proc., a dla Taurona Sprzedaż - 3,55 proc.

Zgodnie z prawem, Prezes URE zatwierdza taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do gospodarstw domowych tylko czterem tzw. sprzedawcom z urzędu. Z ostatnich danych Urzędu wynika, że z zatwierdzanych taryf korzysta nieco ponad 60 proc. z 15,5 mln gospodarstw domowych - odbiorców z grup G. Ok. 37 proc. z nich kupuje energię na zasadach rynkowych.

Nowa opłata

Urząd Regulacji Energetyki przypomniał wcześniej też o innych składnikach rachunku za energię elektryczną, które zmienią się lub pojawią od 1 stycznia 2021 r. Stawka opłaty OZE wzrośnie do 2,20 zł/MWh, stawka opłaty kogeneracyjnej spadnie do zera, bez zmian pozostaną stawki opłaty przejściowej. Na rachunkach pojawi się natomiast opłata mocowa, z której finansowany będzie rynek mocy. Dla gospodarstw domowych jej stawka będzie zależeć od rocznego zużycia i wyniesie od 1,87 do 10,46 zł netto miesięcznie. Gospodarstwo o przeciętnym zużyciu zapłaci 7,47 zł netto miesięcznie więcej.