Pieniądze

Nowy projekt prezydenta. "Trzeba te opłaty wyciąć z rachunków"

Karol Nawrocki
Prezydent przedstawił projekt ustawy dotyczące ceny energii
Źródło: TVN24
Prezydent RP Karol Nawrocki przedstawił w piątek projekt ustawy dotyczący cen prądu. Zaproponowano w nim usunięcie między innymi opłat OZE i mocowej oraz obniżenie kosztów dystrybucji. Zdaniem prezydenta należy też przywrócić stawkę VAT na prąd w wysokości 5 procent.

- Musimy zająć się sprawą zasadniczą dla polskiej gospodarki i dla Polaków (...), dlatego (...) wyszedłem z inicjatywą ustawodawczą, która opiera się właściwie na czterech strategicznych punktach - proponujemy nie tylko tarcze, ale tym razem proponuję (...) realny miecz do wycięcia z rachunków Polaków za energię elektryczną tych obciążeń, których Polacy ponosić nie powinni - powiedział prezydent.

Dodał, że chodzi o likwidację dodatkowych opłat na rachunku: OZE, mocowej, kogeneracyjnej i opłaty przejściowej.

- Trzeba te opłaty po prostu wyciąć z rachunków za energię elektryczną. Drugi filar to ograniczenie kosztów certyfikatów, trzeci - obniżenie opłat dystrybucyjnych i czwarty - zmiana zasad bilansowania systemu tak, by jego koszty pokrywały podmioty powodujące jego niezbilansowanie - powiedział.

Opłaty na rachunki za prąd

Celem opłaty OZE (3,50 złotego za megawatogodzinę) jest wspieranie rozwoju czystszej i tańszej energii z odnawialnych źródeł energii. Z kolei opłata mocowa (od 2,86 do 16,01 złotego netto miesięcznie w zależności od zużycia prądu) to wynagrodzenie dla wytwórców energii (przede wszystkim elektrowni węglowych) za gotowość dostarczania mocy do sieci.

Celem opłaty kogeneracyjnej (3 złote za megawatogodzinę) jest wspieranie kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Natomiast opłata przejściowa jest ustalana przez prezesa URE i stanowi rekompensatę dla elektrowni za wcześniejsze rozwiązania kontraktów terminowych. To kilkadziesiąt groszy miesięcznie.

Stawka VAT na prąd wynosi 23 procent. Wcześniej, w ramach tzw. tarcz antyinflacyjnych, była tymczasowo obniżona do 5 proc, jednak wróciła ona do podstawowej wysokości od początku 2023 roku.

Faktura za prąd. Jak ją czytać i ile za prąd faktycznie płacimy?
Dowiedz się więcej:

Faktura za prąd. Jak ją czytać i ile za prąd faktycznie płacimy?

Zapowiedź projektu w sprawie cen prądu

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker w czwartek na portalu X zapowiedział, że Nawrocki w piątek przedstawi zapowiedziany w kampanii wyborczej projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33 proc.

Karol Nawrocki złożył taką deklarację jeszcze jako kandydat na prezydenta na spotkaniu z wyborcami w Augustowie w lutym tego roku. Zapowiedział wówczas, że w ciągu 100 dni od objęcia urzędu doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc.

6 sierpnia Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 100 dni jego prezydentury upływa 14 listopada.

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Valdemar Doveiko

