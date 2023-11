Ile wyniosą ceny prądu w 2024 roku? Jest deklaracja ministra Sasina

Ceny prądu w 2024 roku

Choć w tym roku obowiązuje zamrożenie cen prądu na poziomie z 2022 roku, to nie oznacza to, że nie płacimy większych rachunków za energię. Jednocześnie weszły bowiem zmiany w tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, która od 2023 roku funkcjonuje w okrojonym kształcie. Stawka VAT stosowana do energii elektrycznej i cieplnej powróciła do 23 proc. (z 5 proc. wcześniej).