Ile wyniosą ceny prądu w 2024 roku? Prezes URE odpowiada

Ceny prądu w 2024 roku powinny spaść w stosunku do tych stawek, które zostały zatwierdzone na ten rok - powiedział w środę prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin podczas 15. Forum Gospodarczego TIME. Zastrzegł jednak, że ceny "w stosunku do 2020 roku zapewne będą wyższe".

Prezes URE Rafał Gawin w środę wziął udział w panelu "Wpływ regulacji na inwestycje i rozwój gospodarczy" podczas 15. Forum Gospodarczego TIME, które odbywa się w Warszawie. Zwrócił uwagę, że ceny gazu czy węgla stabilizują się, co nie oznacza, że ceny energii powrócą do poziomów sprzed wojny. - Spotykam się z wieloma komentarzami, że one już tak niskie nie będą. Trudno oczekiwać, że wrócimy do tak niskich cen energii, jak jeszcze dwa lata temu, w bardzo krótkim czasie - powiedział prezes URE.