Ważna zmiana w rachunkach za prąd. Nowe przepisy weszły w życie

Szefowa MKiŚ podkreśliła w rozmowie z PAP, że rozporządzenie to jedna z odpowiedzi na kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę. - W odpowiedzi na kryzys energetyczny i wojnę wywołaną przez Rosję na działania osłonowe dla obywateli w latach 2022-2023 wydamy w sumie blisko 100 miliardów złotych. Rozporządzenie ws. dodatkowej obniżki cen to dodatkowe zabezpieczenie osłonowe przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej dla polskich rodzin. Zmiany pozytywnie wpłyną także na kształtowanie polityki konsumenckiej przez przedsiębiorstwa energetyczne - wskazała.

Nowy sposób rozliczeń

Minister zaznaczyła, że wchodzące w życie we wtorek przepisy obligują sprzedawców energii do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń, który wynagradza m.in. prooszczędnościowe działania odbiorców energii. - Wartość rachunku dla gospodarstw domowych, które spełnią jeden z wymienionych w rozporządzeniu warunków, zostanie obniżona o 12 procent wstecznie od początku 2023 roku. Oznacza to, że odbiorcy energii będą mogli uzyskać obniżkę należności w kwocie około 120 złotych. Jest to roczna kwota oszczędności dla odbiorcy w gospodarstwie domowym - wyjaśniła Anna Moskwa.