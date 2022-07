O ile mogą wzrosnąć ceny prądu? Prezes URE odpowiada

Ceny prądu w górę. W przyszłym roku spodziewamy się co najmniej kilkudziesięcioprocentowych podwyżek cen energii elektrycznej w zatwierdzanych taryfach. Ale trudno dziś przesądzić, jaki rząd wielkości będziemy ostatecznie mogli uznać za uzasadniony - powiedział w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

Prezes URE wskazał w rozmowie z "DGP", że "obecny wzrost cen energii wynika przede wszystkim ze wzrostów cen paliw (węgiel, gaz), które są używane do produkcji tej energii". - Natomiast gros kosztów sprzedawców energii, około 80 procent, jest związanych z zakupem tej energii do celów odsprzedaży do odbiorców końcowych. Stąd przede wszystkim ten czynnik będzie wpływał na taryfę sprzedażową - dodał.