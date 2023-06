Szansa na tańszy prąd. Trzeba się jednak pospieszyć

Tylko do 30 czerwca można składać wnioski do firm energetycznych o zwiększenie limitu zużycia prądu po zamrożonej cenie - przypomina Polski Komitet Energii Elektrycznej. Chodzi o gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Dofinasowanie do wyższego zużycia prądu

Przekroczenie limitu

PKEE przypomina, że gospodarstwa domowe, których roczne zużycie prądu przekroczy przysługujący im limit, skorzystają z wprowadzonych w tak zwanej tarczy cen maksymalnych. Oznacza to, że po przekroczeniu limitu zapłacą nie więcej niż 69 groszy za 1 kWh. Na dodatkowy upust mogą liczyć gospodarstwa domowe, które w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Będzie to 10-procentowa obniżka całego, rocznego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 roku.