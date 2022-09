Rachunki za prąd w 2023 roku. Jak w praktyce ma wyglądać zamrożenie cen?

czytaj dalej

Wkrótce może ruszyć wypłata dodatku węglowego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w tym tygodniu przekaże pieniądze do wojewodów, a następnie mają one trafić do gmin - tak wynika z czwartkowej wypowiedzi szefowej tego resortu Anny Moskwy. - Gminy nam deklarują, że będą te środki wypłacać na bieżąco - przekazała minister klimatu.