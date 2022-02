Sasin: to około 30 procent w rachunku. Wicepremier komentuje kampanię "żarówkową"

Kampania dotycząca kosztów produkcji energii elektrycznej, którą zainicjowały polskie spółki, budzi kontrowersje. Kampania informuje o rzeczywistej skali obciążeń, jakie dla produkcji energii elektrycznej w Polsce ma system opłat certyfikatów CO2 - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jednocześnie przyznał, że "ostateczny udział kosztów polityki klimatycznej to około 30 procent w ostatecznym rachunku".

Jednym z elementów projektu jest przedstawienie wpływu polityki klimatycznej Unii Europejskiej na koszty wytwarzania energii elektrycznej. Jak możemy przeczytać na banerze towarzyszącym całej kampanii "opłata klimatyczna Unii Europejskiej to aż 60 procent kosztów produkcji energii", a "polityka klimatyczna UE = droga energia, wysokie ceny". Za określeniem opłata klimatyczna kryją się uprawnienia do emisji CO2. Tymczasem na stronie kampanii wskazano, że "Unijna Polityka Klimatyczna jest podstawową przyczyną podwyżek cen prądu".

Na powielane informacje o roli uprawnień do emisji CO2 reagowała Komisja Europejska. "Polityka UE nie jest odpowiedzialna za 60 proc. rachunków za energię. Europejski system opłat za emisję gazów cieplarnianych odpowiada za ok. 20 proc. rachunków za energię" - podawała KE.

Jacek Sasin komentuje

O tę kampanię był pytany w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Cała ta sprawa, szczególnie histeryczna reakcja Komisji Europejskiej oraz finansowanych przez nią organizacji to dla mnie jakiś absurd. Nie usłyszałem rzeczowej polemiki, tylko hasła o "obrzydzaniu Polakom Unii Europejskiej". Otóż informuję: w Polsce nikt nikomu Unii nie obrzydza, ale to nie oznacza, że nie mamy informować społeczeństwa o faktach i mówić, że uczestnictwo Polski w UE to nie tylko oczywiste korzyści, ale też koszty, które ponosi polskie społeczeństwo - stwierdził Sasin.