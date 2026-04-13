Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Ceny paliw. Tyle dziś kosztują

|
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Premier o cenach paliw: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu
Źródło: TVN24
Ceny paliw są we wtorek niższe niż dzień wcześniej - wynika z obwieszczenia ministra energii w sprawie maksymalnych stawek na benzynę i olej napędowy.

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 14 kwietnia są zobowiązane do stosowania cen niewyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,12 zł za litr;
  • Pb98 - 6,70 zł za litr;
  • ON - 7,58 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane na podstawie obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki według określonej formuły. Obejmują one średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany na rynku paliw

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 kosztował niewięcej niż 6,14 zł (to 2 grosze drożej niż we wtorek), benzyny 98 - 6,73 zł (3 grosze drożej), a oleju napędowego - 7,68 zł (10 groszy drożej).

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Nowe przepisy

Według przepisów resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Jeśli nowe stawki zostaną ogłoszone przed dniami wolnymi od pracy i świętami, to będą obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

W ubiegłą środę premier Donald Tusk zapowiedział utrzymanie maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych, pomimo chwilowego rozejmu na Bliskim Wschodzie.

- Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy [pakietu CPN - red.], bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Udostępnij:
Tagi:
paliwaStacje benzynoweStacje paliwBenzynaOlej napędowystacja paliwPaliwosprzedaż paliwCeny paliw
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

