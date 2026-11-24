Pieniądze Ceny paliw w środę. Nowe stawki Oprac. Wiktor Knowski |

Minister finansów Andrzej Domański o cenach gazu i paliw w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo

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Zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem sprzedawcy paliw nie będą mogli stosować cen wyższych niż:

Pb95 - 5,84 za litr;

Pb98 - 6,51 za litr;

ON - 7,23 za litr.

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN). Przewiduje on między innymi czasowe obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwa, a także wprowadzenie cen maksymalnych na stacjach. Program ma działać do końca 2026 roku.

Ceny paliw w Polsce

We wtorek maksymalne ceny paliw wynosiły:

Pb95 - 5,90 za litr;

Pb98 - 6,56 za litr;

ON - 7,32 za litr.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95; 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Prognozy na koniec listopada

W poprzednim tygodniu ceny maksymalne, obowiązujące na stacjach paliw i ogłaszane przez ministra energii w ramach programu osłonowego Ceny Paliwa Niżej spadły - podali analitycy e-petrol.pl. "Dla benzyn 95 oraz 98 obniżono limit o 4 grosze na litrze - odpowiednio z 5,97 zł do 5,93 zł oraz z 6,62 zł do 6,58 zł a limit ceny dla oleju napędowego spadł o 6 groszy za litr - z 7,51 zł w czwartek do 7,45 zł w piątek" - czytamy.

Według szacunków biura Reflex "od 23 do 27 listopada benzyna 95 będzie kosztować średnio 5,93 zł/l, a benzyna 98 - 6,60 zł/l, co oznacza brak zmian w porównaniu z poprzednim tygodniem. Bez zmian pozostanie też średnia cena autogazu, która prognozowana jest na 4,08 zł, natomiast prognozowana średnia cena diesla to 7,30 zł/l, co oznacza obniżkę o 15 gr/l w porównaniu z poprzednim tygodniem".

"Spodziewamy się, że najbliższych dniach ceny benzyny i autogazu na stacjach będą się utrzymywać blisko aktualnych poziomów, podczas gdy olej napędowy może potanieć jeszcze o kilkanaście groszy na litrze” - wskazali analitycy Reflexu.