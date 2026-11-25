Ceny paliw dziś
25 listopada (środa) sprzedawcy paliw nie mogą stosować cen wyższych niż:
- Pb95 - 5,84 za litr;
- Pb98 - 6,51 za litr;
- ON - 7,23 za litr.
Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN). Przewiduje on między innymi czasowe obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwa, a także wprowadzenie cen maksymalnych na stacjach. Program ma działać do końca 2026 roku.
Ceny paliw w Polsce
We wtorek maksymalne ceny paliw wynosiły:
- Pb95 - 5,90 za litr;
- Pb98 - 6,56 za litr;
- ON - 7,32 za litr.
Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95; 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.
Prognozy na koniec listopada
W poprzednim tygodniu ceny maksymalne, obowiązujące na stacjach paliw i ogłaszane przez ministra energii w ramach programu osłonowego Ceny Paliwa Niżej spadły - podali analitycy e-petrol.pl. "Dla benzyn 95 oraz 98 obniżono limit o 4 grosze na litrze - odpowiednio z 5,97 zł do 5,93 zł oraz z 6,62 zł do 6,58 zł a limit ceny dla oleju napędowego spadł o 6 groszy za litr - z 7,51 zł w czwartek do 7,45 zł w piątek" - czytamy.
Według szacunków biura Reflex "od 23 do 27 listopada benzyna 95 będzie kosztować średnio 5,93 zł/l, a benzyna 98 - 6,60 zł/l, co oznacza brak zmian w porównaniu z poprzednim tygodniem. Bez zmian pozostanie też średnia cena autogazu, która prognozowana jest na 4,08 zł, natomiast prognozowana średnia cena diesla to 7,30 zł/l, co oznacza obniżkę o 15 gr/l w porównaniu z poprzednim tygodniem".
"Spodziewamy się, że najbliższych dniach ceny benzyny i autogazu na stacjach będą się utrzymywać blisko aktualnych poziomów, podczas gdy olej napędowy może potanieć jeszcze o kilkanaście groszy na litrze” - wskazali analitycy Reflexu.