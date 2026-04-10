Ceny paliw w sobotę. Są nowe stawki

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty do poniedziałku, między 11-13 kwietnia, są zobowiązane do stosowania cen niewyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95 - 6,14 zł za litr;

Pb98 - 6,73 zł za litr;

ON - 7,68 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane na podstawie obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany cen paliw

W piątek litr benzyny 95 kosztował niewięcej niż 6,17 zł (więcej niż w sobotę o 3 grosze), benzyny 98 - 6,77 zł (więcej o 4 grosze), a oleju napędowego - 7,66 zł (mniej o 2 grosze).

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Nowe przepisy

Według przepisów resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Jeśli nowe stawki zostaną ogłoszone przed dniami wolnymi od pracy i świętami, to będą obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Premier Donald Tusk zapowiedział w środę, że rząd będzie "dmuchał na zimne" i nie zamierza rezygnować z pakietu Ceny Paliwa Niżej w związku z rozejmem na Bliskim Wschodzie.

