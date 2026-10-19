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Ceny paliw w poniedziałek. Tyle zapłacimy za tankowanie

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paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Miłosz Motyka o cenach paliw po wprowadzeniu programu CPN
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W poniedziałek, 19 października benzyna i olej napędowy kosztują tyle samo, co w weekend. Są jednak tańsze niż w piątek.

Od 17 do 19 października - w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek - maksymalne ceny paliw to:

  • Pb95 - 6,89 za litr;
  • Pb98 - 7,68 zł za litr;
  • ON - 8,00 zł za litr.

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN), który przewiduje m.in. czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa. Program ma działać do końca 2026 roku. Za niestosowanie się do maksymalnych cen grozi kara w wysokości do 1 mln zł.

Ceny paliw w Polsce

W piątek maksymalne ceny paliw wynosiły:

  • Pb95 - 6,95 zł za litr,
  • Pb98 - 7,76 zł za litr,
  • ON - 8,03 zł za litr.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95; 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Program CPN

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Druga została uruchomiona na okres od 17 do 31 sierpnia.

W pierwszej edycji programu obniżono VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa - z 23 do 8 proc. Zmniejszono również akcyzę: o 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego. Dodatkowym elementem programu był mechanizm maksymalnych cen na stacjach paliw.

Resort finansów informował, że koszt pierwszej edycji programu wyniósł około 4,7 mld zł. Ponowne wprowadzenie obniżonego VAT na paliwa w drugiej połowie sierpnia kosztowało budżet państwa około 495 mln zł.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ceny paliwtankowaniestacja paliwPaliwoStacje paliwpaliwasprzedaż paliwStacje benzynoweBenzynaDiesel
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