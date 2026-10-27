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Ile zapłacimy za tankowanie w środę? Nowe stawki

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stacja paliw benzya paliwo - Tommy Lee Walker shutterstock_2429815405
Ceny paliw a sprzedaż detaliczna
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tommy Lee Walker/Shutterstock
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W środę, 28 października, benzyna będzie tańsza, a olej napędowy droższy niż we wtorek. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki dotyczącego maksymalnych stawek paliw opublikowanego we wtorek.

W środę, 28 października, maksymalne ceny paliw wyniosą:

  • Pb95 - 6,55 za litr;
  • Pb98 - 7,24 zł za litr;
  • ON - 8,28 zł za litr.

We wtorek maksymalne ceny na rynku paliw wynoszą:

  • Pb95 - 6,58 za litr;
  • Pb98 - 7,27 zł za litr;
  • ON - 8,18 zł za litr.

Dla porównania - pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Program Ceny Paliwa Niżej

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN), który przewiduje m.in. czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa. Program ma działać do końca 2026 roku. Za niestosowanie się do maksymalnych cen grozi kara w wysokości do 1 mln zł. Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Druga została uruchomiona na okres od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Minister energii Miłosz Motyka pytany, czy rząd rozszerzy pakiet CPN na autogaz, stwierdził, że "nie ma planów, aby w tym zakresie podejmować interwencję".

Podatek od zysków koncernów paliwowych

Wpływy budżetowe z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych wyniosą około 5,2 miliarda złotych - podał resort finansów w ubiegłym tygodniu. Kwota powinna być zbliżona do kosztu dwóch poprzednich edycji programu CPN.

Pierwotnie podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych miał być naliczany za okres od marca 2026 r. do grudnia 2026 r. Wówczas w ocenie skutków regulacji ustawy przychody z daniny szacowano na cztery miliardy złotych. Jednak w trakcie prac parlamentarnych wydłużono okres opodatkowania także na cały I kwartał 2027 r.

"Szacowana wysokość wpływów z tytułu tego podatku za I kwartał 2027 r. wynosi około 1,2 mld zł" - podało Ministerstwo Finansów.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
stacja paliwPaliwoStacje paliwpaliwasprzedaż paliwCeny paliwMinisterstwo energii
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