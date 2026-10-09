Pieniądze Raport z rynku paliw. Nadchodzą "zauważalne podwyżki" Oprac. Wiktor Knowski |

Marcin Kierwiński o obniżce cen paliw: już dziś te ceny w sposób znaczący spadły Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Szymon Pulcyn/PAP

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W tym tygodniu, według analizy e-petrol.pl:

litr benzyny 95-oktanowej kosztował średnio 6,79 zł, a tydzień temu, przed wprowadzeniem pakietu CPN, kierowcy płacili za niego 8,19 zł,

olej napędowy staniał z kolei z 9,14 zł do 7,78 zł za litr,

autogaz, nieobjęty rządową regulacją cenową, podrożał o 3 grosze i kosztuje średnio 3,25 zł/l.

Przedstawiciele biura maklerskiego Refleks podkreślili w piątkowej analizie, że pierwszy tydzień obowiązywania trzeciej odsłony pakietu CPN przyniósł zamierzony efekt i rekordowy spadek cen paliw w skali tygodnia. Według ich obliczeń, w okresie 1-8 października:

średnia cena benzyny Pb95 w kraju spadła o 1,32 zł/l,

diesel potaniał o 1,42 zł/l,

podrożał jedynie autogaz (o 0,05 zł/l), który nie jest objęty pakietem CPN.

Zdaniem analityków Refleksu średni poziom cen paliw w Polsce ponownie jest najniższy wśród krajów kontynentalnej UE. "Wyjątkiem pozostaje Malta, gdzie średnia cena Pb95 po przeliczeniu na złotówki wynosi 5,87 zł/l, a diesla 5,30 zł/l" - wskazali.

Ceny hurtowe paliw w Polsce

Analitycy e-petrol.pl zwrócili uwagę, że od 3 do 9 października na rynku hurtowym zanotowano wzrost cen wszystkich paliw.

Pb98 podrożała o 176 zł, osiągając poziom 6969 zł za metr sześcienny.

Pb95 wzrosła o 168 zł do 6154 zł za metr sześcienny.

Diesel odnotował wzrost o 218 zł i wyniósł 7161 zł za metr sześcienny.

"Pierwszy tydzień października przynosi niestety zauważalne podwyżki hurtowych cen paliw, wynikające z ponownego wzrostu cen ropy naftowej i produktów naftowych. W okresie 5-10 października hurtowa cena diesla wzrosła 22 gr/l netto, a benzyny 17 gr/l netto. To z kolei oznacza, że maksymalna cen diesla na stacjach paliw w kraju, ogłaszana przez Ministra Energii, wzrośnie już w ten weekend do poziomu około 8,06 zł/l, a benzyny Pb95 zbliży się do 7 zł/l" - podkreślili analitycy.

Ceny na stacjach w przyszłym tygodniu

"W nadchodzącym tygodniu między 12 a 18 października 2026 r. kierowcy spotkają się zapewne z następującymi średnimi cenami na stacjach:

benzyna Pb98 będzie kosztować od 7,79 do 7,92 zł/l,

popularna Pb95 (E10) od 6,89 do 7,02 zł/l,

za olej napędowy (ON) zapłacimy od 7,93 do 8,06 zł/l,

natomiast autogaz (LPG) utrzyma się na poziomie 3,26-3,34 zł/l" - oszacowali analitycy e-petrol.pl.

Eksperci Refleksu wyliczyli natomiast, że w przyszłym tygodniu:

za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić średnio 6,99 zł (20 gr więcej niż obecnie),

benzyny 98 - 7,89 zł (20 gr więcej),

diesel ma kosztować 8,05 zł za litr (35 gr więcej),

autogaz - 3,39 zł za litr, czyli 8 gr więcej.

Ceny maksymalne wszystkich tych paliw będą więc wyższe niż w piątek. Obecnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 - 7,77 zł, a oleju napędowego - 7,82 zł. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Wpływ problemów Arabii Saudyjskiej

Eksperci e-petrol.pl zwrócili uwagę, że przez większą część mijającego tygodnia notowania surowca na giełdzie w Londynie przekraczały poziom 100 dolarów. "Najwięcej za baryłkę ropy Brent płacono w czwartek, kiedy w trakcie dnia jej cena znalazła się powyżej 105 dolarów. Tygodniowe minimum zanotowane zostało we wtorek na poziomie 97,06 dol./bbl. Dzisiaj przed południem notowania surowca w Londynie wahają się w rejonie 103 dolarów" - dodali.

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Eksperci Refleksu zauważyli, że w Europę uderzają bezpośrednio problemy Arabii Saudyjskiej i ograniczenia w eksporcie diesla i ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu do Europy.

"Dla przypomnienia, we wrześniu eksport diesla z Bliskiego Wschodu do Europy spadł do zaledwie 110 tys. bbl/d i był 80 proc. niższy w porównaniu z lutym przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Wszystko wskazuje na to, że w październiku sytuacja nie ulegnie zauważalnej poprawie, a to oznacza utrzymanie wyższych poziomów cen na fizycznym rynku ropy naftowej i diesla" - dodali.