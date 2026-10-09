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Raport z rynku paliw. Nadchodzą "zauważalne podwyżki"

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Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Marcin Kierwiński o obniżce cen paliw: już dziś te ceny w sposób znaczący spadły
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Szymon Pulcyn/PAP
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Według ekspertów po przywróceniu rządowego programu "Ceny Paliwa Niżej" Polska ponownie ma najtańsze paliwa wśród krajów kontynentalnej Unii Europejskiej. Jednak, jak wskazują analizy, przyszły tydzień ma przynieść podwyżki wszystkich rodzajów paliw.

W tym tygodniu, według analizy e-petrol.pl:

  • litr benzyny 95-oktanowej kosztował średnio 6,79 zł, a tydzień temu, przed wprowadzeniem pakietu CPN, kierowcy płacili za niego 8,19 zł,
  • olej napędowy staniał z kolei z 9,14 zł do 7,78 zł za litr,
  • autogaz, nieobjęty rządową regulacją cenową, podrożał o 3 grosze i kosztuje średnio 3,25 zł/l.

Przedstawiciele biura maklerskiego Refleks podkreślili w piątkowej analizie, że pierwszy tydzień obowiązywania trzeciej odsłony pakietu CPN przyniósł zamierzony efekt i rekordowy spadek cen paliw w skali tygodnia. Według ich obliczeń, w okresie 1-8 października:

  • średnia cena benzyny Pb95 w kraju spadła o 1,32 zł/l,
  • diesel potaniał o 1,42 zł/l,
  • podrożał jedynie autogaz (o 0,05 zł/l), który nie jest objęty pakietem CPN.

Zdaniem analityków Refleksu średni poziom cen paliw w Polsce ponownie jest najniższy wśród krajów kontynentalnej UE. "Wyjątkiem pozostaje Malta, gdzie średnia cena Pb95 po przeliczeniu na złotówki wynosi 5,87 zł/l, a diesla 5,30 zł/l" - wskazali.

Ceny hurtowe paliw w Polsce

Analitycy e-petrol.pl zwrócili uwagę, że od 3 do 9 października na rynku hurtowym zanotowano wzrost cen wszystkich paliw.

  • Pb98 podrożała o 176 zł, osiągając poziom 6969 zł za metr sześcienny.
  • Pb95 wzrosła o 168 zł do 6154 zł za metr sześcienny.
  • Diesel odnotował wzrost o 218 zł i wyniósł 7161 zł za metr sześcienny.

"Pierwszy tydzień października przynosi niestety zauważalne podwyżki hurtowych cen paliw, wynikające z ponownego wzrostu cen ropy naftowej i produktów naftowych. W okresie 5-10 października hurtowa cena diesla wzrosła 22 gr/l netto, a benzyny 17 gr/l netto. To z kolei oznacza, że maksymalna cen diesla na stacjach paliw w kraju, ogłaszana przez Ministra Energii, wzrośnie już w ten weekend do poziomu około 8,06 zł/l, a benzyny Pb95 zbliży się do 7 zł/l" - podkreślili analitycy.

Ceny na stacjach w przyszłym tygodniu

"W nadchodzącym tygodniu między 12 a 18 października 2026 r. kierowcy spotkają się zapewne z następującymi średnimi cenami na stacjach:

  • benzyna Pb98 będzie kosztować od 7,79 do 7,92 zł/l,
  • popularna Pb95 (E10) od 6,89 do 7,02 zł/l,
  • za olej napędowy (ON) zapłacimy od 7,93 do 8,06 zł/l,
  • natomiast autogaz (LPG) utrzyma się na poziomie 3,26-3,34 zł/l" - oszacowali analitycy e-petrol.pl.

Eksperci Refleksu wyliczyli natomiast, że w przyszłym tygodniu:

  • za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić średnio 6,99 zł (20 gr więcej niż obecnie),
  • benzyny 98 - 7,89 zł (20 gr więcej),
  • diesel ma kosztować 8,05 zł za litr (35 gr więcej),
  • autogaz - 3,39 zł za litr, czyli 8 gr więcej.

Ceny maksymalne wszystkich tych paliw będą więc wyższe niż w piątek. Obecnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 - 7,77 zł, a oleju napędowego - 7,82 zł. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Wpływ problemów Arabii Saudyjskiej

Eksperci e-petrol.pl zwrócili uwagę, że przez większą część mijającego tygodnia notowania surowca na giełdzie w Londynie przekraczały poziom 100 dolarów. "Najwięcej za baryłkę ropy Brent płacono w czwartek, kiedy w trakcie dnia jej cena znalazła się powyżej 105 dolarów. Tygodniowe minimum zanotowane zostało we wtorek na poziomie 97,06 dol./bbl. Dzisiaj przed południem notowania surowca w Londynie wahają się w rejonie 103 dolarów" - dodali.

>>> Odwołane loty i opóźnienia. Seria eksplozji w stolicy Arabii Saudyjskiej

Eksperci Refleksu zauważyli, że w Europę uderzają bezpośrednio problemy Arabii Saudyjskiej i ograniczenia w eksporcie diesla i ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu do Europy.

"Dla przypomnienia, we wrześniu eksport diesla z Bliskiego Wschodu do Europy spadł do zaledwie 110 tys. bbl/d i był 80 proc. niższy w porównaniu z lutym przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Wszystko wskazuje na to, że w październiku sytuacja nie ulegnie zauważalnej poprawie, a to oznacza utrzymanie wyższych poziomów cen na fizycznym rynku ropy naftowej i diesla" - dodali.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ceny paliwsprzedaż paliwpaliwaStacje paliwPaliwo
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