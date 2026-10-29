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Część kierowców odczuje ulgę. Nowe prognozy cen paliw

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Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Alexander Fedosov/Shutterstock
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Kierowcy w najbliższych dniach mogą liczyć na niewielkie obniżki cen benzyny i diesla - prognozują analitycy biura maklerskiego Reflex. Inaczej wygląda sytuacja na rynku LPG, gdzie prognozowane są dalsze podwyżki, choć cena autogazu nie powinna przekroczyć czterech złotych za litr.

Sytuacja na rynkach międzynarodowych nadal utrzymuje ceny paliw w kraju na wysokim poziomie - ocenili analitycy BM Reflex. W ich ocenie najsilniej w ujęciu rocznym zdrożał autogaz, którego cena jest o blisko 36 proc. wyższa niż rok wcześniej. Olej napędowy jest droższy o prawie 34 proc., natomiast benzyny o około 12 proc.

Analitycy zwrócili uwagę, że różnica między średnią ceną benzyny Pb95 a olejem napędowym wzrosła do rekordowych 1,63 zł na litrze.

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Rynki

Prognozy na nadchodzący tydzień

Według analityków, w najbliższych dniach możliwe są jedynie niewielkie obniżki cen benzyn i diesla. Utrzymujący się spadek cen hurtowych powinien przełożyć się na korektę nieprzekraczającą kilku groszy na litrze.

Inaczej wygląda sytuacja na rynku LPG, gdzie Reflex spodziewa się dalszych podwyżek. "Prognozujemy dalsze podwyżki cen, jednak nie powinny one doprowadzić do wzrostu cen LPG powyżej 4 zł/l" - ocenili analitycy.

Na kolejny tydzień firma prognozuje średnie ceny detaliczne na poziomie:

  • 6,46 zł/l dla benzyny Pb95,
  • 7,29 zł/l dla Pb98,
  • 8,10 zł/l dla diesla.

W przypadku autogazu oczekiwany jest wzrost średniej ceny do 3,80 zł/l.

Reflex wskazał również, że notowania ropy Brent utrzymują się w pobliżu 115 dolarów za baryłkę, a rynek pozostaje wrażliwy na ryzyko dalszej eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie ceny diesla na rynku ARA pozostają wysokie, choć od kilku tygodni nie ustanawiają nowych rekordów.

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Z kraju

Ceny paliw w piątek 30 października

W piątek 30 października maksymalne ceny paliw na stacjach wyniosą: 6,51 zł za litr benzyny Pb95, 7,36 zł za litr Pb98 oraz 8,19 zł za litr oleju napędowego.

Jak wskazał Reflex, na większości stacji paliwa są sprzedawane nieco taniej od wyznaczonych limitów. Średnie ceny benzyn są niższe od maksymalnych o 3-5 gr na litrze, natomiast diesla o ok. 6 gr na litrze. Według danych firmy średnie ceny paliw na 29 października wyniosły: 6,50 zł/l dla Pb95, 7,32 zł/l dla Pb98, 8,14 zł/l dla oleju napędowego oraz 3,71 zł/l dla autogazu.

Źródło: PAP
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Tagi:
PaliwotankowanieCeny paliwcpn
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