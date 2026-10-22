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Ceny paliw przed weekendem. Nowe stawki

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dystrybutor paliwa shutterstock_2084124796
Miłosz Motyka o cenach paliw po wprowadzeniu programu CPN
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock
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Zgodnie z opublikowanym w czwartek obwieszczeniem ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw, w piątek na stacjach benzyna oraz olej napędowy będą tańsze niż dzień wcześniej.

W piątek, 23 października 2026 roku ceny maksymalne paliw wyniosą:

  • Pb95 - 6,56 za litr;
  • Pb98 - 7,28 zł za litr;
  • ON - 7,99 zł za litr.

Powrót programu Ceny Paliwa Niżej od października

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN), który przewiduje m.in. czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa. Program ma działać do końca 2026 roku. Za niestosowanie się do maksymalnych cen grozi kara w wysokości do 1 mln zł.

- Dzięki temu pakietowi można przy dystrybutorze zapłacić mniej o 1,30-1,40 złotego na litrze - powiedział we wtorek minister energii Miłosz Motyka w RMF FM. Pytany czy rząd rozszerzy pakiet CPN na autogaz, stwierdził, że "nie ma planów, aby w tym zakresie podejmować interwencję".

- Najistotniejsze wzrosty cen notowaliśmy w segmencie diesla i benzyny. Dlatego przyjęliśmy pakiet CPN - wyjaśnił. W ocenie szefa ME, przekroczenie ceny autogazu powyżej poziomu 4 zł za litr jest mało prawdopodobne.

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Druga została uruchomiona na okres od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Wpływy z podatku od zysków koncernów paliwowych

Jak przekazało w środę Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej, wpływy budżetowe z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych wyniosą około 5,2 miliarda złotych. Kwota powinna być zbliżona do kosztu dwóch poprzednich edycji programu"Ceny Paliwa Niżej"

Pierwotnie podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych miał być naliczany za okres od marca 2026 r. do grudnia 2026 r. Wówczas w ocenie skutków regulacji ustawy przychody z daniny szacowano na cztery miliardy złotych. Jednak w trakcie prac parlamentarnych wydłużono okres opodatkowania także na cały I kwartał 2027 r.

>>> Ponad 5 miliardów złotych do budżetu. Resort ujawnia szacunki

PAP zapytała resort finansów o prognozę, ile pieniędzy z tytułu podatku od nadzwyczajnych zysków trafi do budżetu w tym właśnie okresie. "Szacowana wysokość wpływów z tytułu tego podatku za I kwartał 2027 r. wynosi około 1,2 mld zł" - odpowiedziało Ministerstwo Finansów.

Resort podkreślił, że ostateczne wielkości dotyczące wpływów z tytułu podatku od nadzwyczajnych zysków będą uzależnione od zaistniałej sytuacji geopolitycznej. "Prezentowane w ocenie skutków regulacji wielkości stanowią ich oszacowanie sporządzone z wykorzystaniem dostępnych danych finansowych" - dodano.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PaliwopaliwaStacje paliwCeny paliwMinisterstwo energiiOlej napędowyBenzyna
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