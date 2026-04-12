Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Ceny paliw w niedzielę. Tyle kosztują

|
Premier o cenach paliw: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu
Źródło: TVN24
Minister energii ustalił maksymalne ceny paliw, które obowiązują od soboty do poniedziałku włącznie. Ile kosztuje paliwo w niedzielę?

Wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty do poniedziałku, między 11-13 kwietnia, są zobowiązane do stosowania cen niewyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,14 zł za litr;
  • Pb98 - 6,73 zł za litr;
  • ON - 7,68 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane na podstawie obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany cen paliw

W piątek litr benzyny 95 kosztował niewięcej niż 6,17 zł (więcej niż w sobotę o 3 grosze), benzyny 98 - 6,77 zł (więcej o 4 grosze), a oleju napędowego - 7,66 zł (mniej o 2 grosze).

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Nowe przepisy

Według przepisów resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Jeśli nowe stawki zostaną ogłoszone przed dniami wolnymi od pracy i świętami, to będą obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Premier Donald Tusk zapowiedział w środę, że rząd będzie "dmuchał na zimne" i nie zamierza rezygnować z pakietu Ceny Paliwa Niżej w związku z rozejmem na Bliskim Wschodzie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
Tagi:
paliwa, Stacje benzynowe, Stacje paliw, Benzyna, Olej napędowy
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

