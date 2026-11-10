Pieniądze Spadki cen na stacjach. W tych regionach paliwo jest najtańsze Oprac. Paulina Karpińska |

Miłosz Motyka o cenach paliw po wprowadzeniu programu CPN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tommy Lee Walker/Shutterstock

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"Z najnowszego badania sytuacji cenowej na stacjach, wynika że w porównaniu do początku listopada 95-oktanowa benzyna E10 i diesel są tańsze odpowiednio o 33 i 30 grosze. Aktualnie ich średnie ceny wynoszą 6,04 i 7,72 zł/l. O 13 groszy wzrosła zaś analogiczna cena LPG, która osiągnęła wartość 3,92 zł/l" - podali we wtorek analitycy portalu e-petrol.pl.

Eksperci przypomnieli, że we wtorek, zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Energii, ceny maksymalne wynoszą:

dla benzyny bezołowiowej 95: 6,04 zł/l,

dla benzyny bezołowiowej 98: 6,67 zł/l,

dla oleju napędowego: 7,74 zł/l.

W środę i czwartek cena benzyny 95 nie przekroczy 6,10 zł/l, benzyny 98 - 6,70 zł/l, a diesla - 7,66 zł/l.

Gdzie paliwo w kraju jest najtańsze, a gdzie najdroższe?

Według portalu we wtorek najniższa średnia cena popularnej benzyny Pb95 to 6,04 zł/l i dotyczy Dolnego Śląska, Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, Warmii i Mazur, Mazowsza, Opolszczyzny, Podkarpacia, Podlasia oraz województwa lubuskiego, łódzkiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Paliwo to z ceną 6,06 jest najdroższe w Małopolsce.

Olej napędowy z ceną 7,71 zł/l jest najtańszy na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz w województwie wielkopolskim i pomorskim. Najwięcej kosztuje natomiast w Małopolsce - 7,75 zł/l.

Najniższą średnią cenę LPG odnotowano na Kujawach i Pomorzu - 3,87 zł/l, a najwyższą - 3,98 zł/l, w województwie zachodniopomorskim.