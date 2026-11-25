Minister finansów Andrzej Domański o cenach gazu i paliw w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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26 listopada (czwartek) sprzedawcy paliw nie mogą stosować cen wyższych niż:

Pb95 - 5,82 zł za litr;

Pb98 - 6,48 zł za litr;

ON - 7,15 zł za litr.

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN). Przewiduje on między innymi czasowe obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwa, a także wprowadzenie cen maksymalnych na stacjach. Program ma działać do końca 2026 roku.

Ceny paliw w Polsce

W środę maksymalne ceny paliw to:

Pb95 - 5,84 zł za litr;

Pb98 - 6,51 zł za litr;

ON - 7,23 zł za litr.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95; 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Minister energii o CPN

Utrzymanie programu Ceny Paliwa Niżej w przyszłym roku zależy od kształtowania się sytuacji rynkowej; w okolicy połowy grudnia może zostać ogłoszona decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia CPN - zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Obecnie CPN ma obowiązywać do końca roku.

Motyka pytany był w Radiu ZET o kwestię ewentualnego przedłużenie rządowego programu osłonowego Ceny Paliwa Niżej na 2027 r. Minister odpowiedział, że to będzie wynikało z tego "jak będzie się kształtować sytuacja na rynkach paliw".

- Tę decyzję, myślę, przede wszystkim po konsultacji z panem ministrem (finansów i gospodarki Andrzejem) Domańskim, będziemy ogłaszali w okolicy połowy grudnia - powiedział.

W ubiegłym tygodniu wicepremier, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wypowiadał się ws. ewentualnego przedłużenia CPN. Przyznał, że nie zapadła jeszcze decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu, choć rząd prowadzi analizy. Poinformował jednocześnie, że "myśli", iż decyzje o tym, czy CPN powinien być w całości lub częściowo przedłużony również w pierwszych miesiącach 2027 r. to kwestia "najbliższych tygodni".

Program CPN

Po wejściu w życie przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, czyli na początku października, rząd po raz trzeci wprowadził program Ceny Paliwa Niżej, którego celem jest ograniczenie wzrostu cen paliw na stacjach.

Program CPN zakłada obniżkę podatku VAT i akcyzy na oba rodzaje benzyny oraz olej napędowy, przy jednoczesnym mechanizmie ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii.

Pierwsza edycja programu CPN obowiązywała od 31 marca do 1 lipca i wówczas koszty wyniosły 4,7 mld zł. Następnie program powrócił od 17 do 31 sierpnia (jednak w okrojonym wariancie), by ograniczyć ceny paliw w ostatnie dni wakacji. Wówczas koszt sięgnął 495 mln zł. Ministerstwo Finansów informowało w sierpniu, że łączny ówczesny koszt całego programu CPN sięgnął ok. 5,2 mld zł.

Koszt ten jest zbliżony do całkowitych prognozowanych wpływów budżetowych z tytułu podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, czyli 5,2 mld zł.

Jednocześnie, szacunki kosztu CPN nie uwzględniają jego przywrócenia od października do grudnia. Przy założeniu, że miesięczny koszt CPN to ok. 1,6 mld zł, w najnowszym okresie program może kosztować budżet nawet 4,8 mld zł. Tym samym funkcjonowanie CPN może łącznie kosztować ok. 10 mld zł.