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Ceny paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie w czwartek

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Tankowanie
Miłosz Motyka o cenach paliw po wprowadzeniu programu CPN
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Zgodnie z opublikowanym w środę obwieszczeniem ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw, w czwartek na stacjach benzyna będzie tańsza, a olej napędowy droższy niż w środę.

W czwartek, 22 października 2026 roku ceny maksymalne paliw wyniosą:

  • Pb95 - 6,63 za litr;
  • Pb98 - 7,37 zł za litr;
  • ON - 8,02 zł za litr.

Ceny paliw w środę

W środę maksymalne ceny na rynku paliw wynoszą:

  • Pb95 - 6,70 zł za litr,
  • Pb98 - 7,43 zł za litr,
  • ON - 7,98 zł za litr.

Dla porównania - pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

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Powrót programu Ceny Paliwa Niżej od października

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN), który przewiduje m.in. czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa. Program ma działać do końca 2026 roku. Za niestosowanie się do maksymalnych cen grozi kara w wysokości do 1 mln zł.

- Dzięki temu pakietowi można przy dystrybutorze zapłacić mniej o 1,30-1,40 złotego na litrze - powiedział we wtorek minister energii Miłosz Motyka w RMF FM. Pytany czy rząd rozszerzy pakiet CPN na autogaz, stwierdził, że "nie ma planów, aby w tym zakresie podejmować interwencję".

- Najistotniejsze wzrosty cen notowaliśmy w segmencie diesla i benzyny. Dlatego przyjęliśmy pakiet CPN - wyjaśnił. W ocenie szefa ME, przekroczenie ceny autogazu powyżej poziomu 4 zł za litr jest mało prawdopodobne.

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Z kraju

Szef resortu energii przekazał także, że obniżenie cen paliw w tym roku to koszt w wysokości 10 mld zł.

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Druga została uruchomiona na okres od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ceny paliwtankowaniepaliwacpn
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