Pieniądze

Tusk: te narzędzia musimy zachować na najczarniejszą godzinę

Tusk o obniżce VAT-u na paliwa
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk przekazał w TVN24, że działania na marży i akcyzie związane z cenami paliw są w rezerwie i rząd zachowuje je na "najczarniejszą godzinę". - My nie wiemy, jak potoczy się dalej ta wojna. Mam prawo przypuszczać, że raczej dojdzie do intensyfikacji działań - stwierdził.

Premier Donald Tusk zapytany w programie "#BezKitu" w TVN24, czy rząd obniży VAT na paliwo w związku z rosnącymi cenami na stacjach paliw, odpowiedział, że "trzyma to w rezerwie cały czas". - Sytuacja jest niezwykle dynamiczna - powiedział.

- Te stosunkowo skromne narzędzia działania - a więc to, co można zrobić na marży, na akcyzie, na VAT - musimy zachować na najczarniejszą godzinę, bo ona niestety może lada chwila nastąpić - dodał.

- My nie wiemy, jak potoczy się dalej ta wojna. Mam prawo przypuszczać, że raczej dojdzie do intensyfikacji działań - zaznaczył, dodając, że musi być czujny.

Według analityków e-petrol.pl koszty tankowania nadal mocno rosną i ceny oleju napędowego na stacjach są coraz bliżej rekordowych poziomów z 2022 r. Według ich prognoz w najbliższych dniach kierowcy tankując 95-oktanową benzynę będą coraz częściej płacić ponad 7 złotych za litr, a ceny diesla będą się zaczynać od 8 złotych za litr.

Tusk: baryłka ropy może kosztować 180 dolarów

- Ja nie chcę nikogo straszyć, nie chcę na nikogo zwalać odpowiedzialności. Ja wiem, że ludzie i tak będą mówili: Tusk, zrób coś, żeby benzyna nie była taka droga. Zdaję sobie z tego sprawę - stwierdził.

Jak dodał, "dosłownie dwie godziny temu przyszła informacja, to jest oficjalna teza, jaką wygłosił ważny polityk Arabii Saudyjskiej, że jeszcze kilkanaście dni, jeszcze jakieś ataki irańskie i baryłka [ropy - red.] może kosztować 180 dolarów".

Premier powiedział także, że "to, co się wydarzyło, zaskoczyło wszystkich bez wyjątków; cały świat". Jak ocenił, niekonwencjonalna polityka Donalda Trumpa "zaskoczyła przede wszystkim potencjalnych sojuszników Ameryki w tym regionie". - Czyli państwa Zatoki [Perskiej - red.], które stały się pierwszą ofiarą odwetu irańskiego - stwierdził.

Opracowała Paulina Karpińska/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Zobacz także:
Donald Trump
Waszyngton aktualizuje zasady handlu rosyjską ropą
Ze świata
Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
"Nie odpuścimy tych pieniędzy". PSL ma poprawioną wersję projektu Nawrockiego
Donald Trump
Niemcy o największym błędzie Trumpa. "Świat będzie musiał za to zapłacić"
Ze świata
Donald Trump prezydent USA
Trump chce uprzedzić regulacje stanowe. Oto ramy nowej polityki
Tech
Władimir Putin
Putin zaciera ręce. "Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne"
Ze świata
Karta płatnicza
Największy bank w Polsce ostrzega klientów przed utrudnieniami
shutterstock_2704390369
O to kłócą się politycy. Wyjaśniamy
Wiktor Knowski
Zaminowanie cieśniny Ormuz
Śmiertelne strategie w cieśninie Ormuz. Tak walczą Iran i USA
Ze świata
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Drenaż portfeli. Nowe prognozy analityków
Rynki
Viktor Orban
Orban: padły ostre słowa
Ze świata
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Podwyżki biur podróży. UOKiK: można odstąpić od umowy
Jest akt oskarżenia w wątku prania brudnych pieniędzy afery SKOK Wołomin
"To ważny sygnał refleksji". Zwrot w sprawie SKOK Wołomin
urząd, urzędnik, imigracja
Awaria w urzędach w całym kraju. "Ponownie możliwa jest realizacja usługi"
Stacja paliw na Słowacji
Polacy tankują, Słowacy ograniczają. Tak to wygląda na słowackiej stacji paliw
Ze świata
Kuba
Brak prądu, brak wody. Paraliż w stolicy
Ze świata
kontenerowiec long beach
Groźny incydent podczas sztormu. Kontenery wypadły za burtę
Ze świata
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Przełomowa decyzja NSA. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
Chark (wyspa)
Ropa w dół, analitycy w strachu. "Może gwałtownie podnieść ceny"
Rynki
Scott Bessent
Doradca Trumpa: użyjemy irańskich baryłek przeciwko Iranowi
Ze świata
ZLOTO
Ceny złota rosną po czwartkowym tąpnięciu
Rynki
Samochody na wyspie Lamu, Kenia
Tysiące samochodów zaskoczyły kenijski port. Miały płynąć do Dubaju
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto Plus
Donald Trump prezydent USA
Trump: powiedziałem Netanjahu, żeby tego nie robił
Ze świata
shutterstock_2523824573
"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru
Ze świata
Karol Nawrocki
Mocny cios w pomysł Nawrockiego. "Już nie 197, tylko około 160 miliardów"
Ze świata
shutterstock_2600185337
Strach rozdaje karty. "Cena nie jest już jedynym kryterium"
Maja Piotrowska
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
"Wzrost cen biletów jest nieunikniony"
Turystyka
shutterstock_2420167847_1
Ukraina chce wznowić loty. Jest specjalny zespół
Ze świata
Donald Tusk
Orlen wyprzedził Gazprom. Tusk komentuje, Morawiecki ripostuje
