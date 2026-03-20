Tusk: te narzędzia musimy zachować na najczarniejszą godzinę

Tusk o obniżce VAT-u na paliwa Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk zapytany w programie "#BezKitu" w TVN24, czy rząd obniży VAT na paliwo w związku z rosnącymi cenami na stacjach paliw, odpowiedział, że "trzyma to w rezerwie cały czas". - Sytuacja jest niezwykle dynamiczna - powiedział.

- Te stosunkowo skromne narzędzia działania - a więc to, co można zrobić na marży, na akcyzie, na VAT - musimy zachować na najczarniejszą godzinę, bo ona niestety może lada chwila nastąpić - dodał.

- My nie wiemy, jak potoczy się dalej ta wojna. Mam prawo przypuszczać, że raczej dojdzie do intensyfikacji działań - zaznaczył, dodając, że musi być czujny.

Według analityków e-petrol.pl koszty tankowania nadal mocno rosną i ceny oleju napędowego na stacjach są coraz bliżej rekordowych poziomów z 2022 r. Według ich prognoz w najbliższych dniach kierowcy tankując 95-oktanową benzynę będą coraz częściej płacić ponad 7 złotych za litr, a ceny diesla będą się zaczynać od 8 złotych za litr.

Tusk: baryłka ropy może kosztować 180 dolarów

- Ja nie chcę nikogo straszyć, nie chcę na nikogo zwalać odpowiedzialności. Ja wiem, że ludzie i tak będą mówili: Tusk, zrób coś, żeby benzyna nie była taka droga. Zdaję sobie z tego sprawę - stwierdził.

Jak dodał, "dosłownie dwie godziny temu przyszła informacja, to jest oficjalna teza, jaką wygłosił ważny polityk Arabii Saudyjskiej, że jeszcze kilkanaście dni, jeszcze jakieś ataki irańskie i baryłka [ropy - red.] może kosztować 180 dolarów".

Premier powiedział także, że "to, co się wydarzyło, zaskoczyło wszystkich bez wyjątków; cały świat". Jak ocenił, niekonwencjonalna polityka Donalda Trumpa "zaskoczyła przede wszystkim potencjalnych sojuszników Ameryki w tym regionie". - Czyli państwa Zatoki [Perskiej - red.], które stały się pierwszą ofiarą odwetu irańskiego - stwierdził.

Opracowała Paulina Karpińska/ads