Pieniądze Tankowanie na Wszystkich Świętych. "Wyjazdy będą dużo droższe" Oprac. Wiktor Knowski |

Ceny paliw na Wszystkich Świętych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Below the Sky/Shutterstock

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- Niestety tegoroczne wyjazdy w okresie Wszystkich Świętych będą dużo droższe - powiedział Rafał Zywert, analityk platformy Reflex na antenie TVN24.

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Ceny paliw na Wszystkich Świętych

Jak wskazał analityk biura Reflex, średnia cena diesla może wzrosnąć do poziomu około 8,25 zł. To oznacza, że będzie ona blisko 2,30 zł na litrze wyższa niż przed rokiem.

W dużo lepszej sytuacji mają być kierowcy pojazdów benzynowych. Średnia cena benzyny 95-oktanowej powinna ukształtować się na poziomie 6,50 zł. Oznacza to wzrost o 62 grosze w skali roku.

Natomiast średnia cena autogazu zbliża się do poziomu 3,60 zł. To podwyżka o 95 groszy w skali roku. - W dalszym ciągu ta relacja cen autogazu do ceny benzyny lub diesla jest bardzo korzystna - podsumował Zywert.

Efekty programu Ceny Paliwa Niżej

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN), który przewiduje m.in. czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa. Ma on działać do końca 2026 roku.

Z monitoringu cen na stacjach paliw prowadzonego przez Reflex wynika, że po trzech tygodniach obowiązywania najnowszej odsłony pakietu średnia cena:

benzyny 95 spadła o blisko 19 procent,

benzyny 98 - o 18 procent,

oleju napędowego - o około 13 procent w porównaniu z okresem sprzed wprowadzenia pakietu osłonowego.