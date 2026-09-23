Ceny paliw w Polsce dalej rosną. "Ponury obraz"
"Wyniki najnowszego badania stacji, zrealizowanego przez e-petrol.pl w drugiej połowie września, przedstawiają ponury obraz detalicznego rynku paliw, na którym wciąż rosną ceny. Od zeszłego tygodnia stabilna pozostaje jedynie średnia ogólnopolska cena benzyny E10, która nadal wynosi 7,99 zł/l. O 10 groszy podrożał natomiast olej napędowy, którego litr kosztuje przeciętnie 8,99 zł" - wskazali analitycy.
Natomiast średnia cena gazu LPG wzrosła o 6 gr do 3,14 złotego za litr - dodali.
Ceny paliw w Polsce
Według e-petrol.pl, benzyna 95 jest najdroższa w województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim i zachodniopomorskim, gdzie kosztuje średnio 7,98 złotego za litr. "W ostatnim z tych regionów najwięcej płaci się też za tankowanie oleju napędowego - 9,03 zł/l. Ponadto, paliwo to kosztuje 9 złotych na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie, a 9,01 zł/l w województwie lubuskim. Południowozachodnia część kraju wyróżnia się również najwyższymi cenami autogazu - jego litr kosztuje tam przeciętnie 3,23 zł" - podali też analitycy.
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Z zebranych przez nich danych wynika także, że:
- najniższe ceny benzyny 95 są w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie za jej litr płaci się 7,94 zł;
- olej napędowy jest najtańszy w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie kosztuje 8,96 zł/l;
- LPG najmniej kosztuje na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku, gdzie jego średnia cena to 3,08 zł/l.