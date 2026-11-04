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Ceny na stacjach w Polsce. Gdzie zapłacimy najmniej za tankowanie?

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Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
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Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
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Benzyna i olej napędowy potaniały w pierwszych dniach listopada - przekazali analitycy e-petrol.pl. Wskazali przy tym na gwałtownie rosnące ceny autogazu, który nie został objęty pakietem Ceny Paliwa Niżej, a który na niektórych stacjach kosztuje nawet cztery złote za litr. Eksperci wskazali również, gdzie w Polsce kupimy najtańsze paliwo.

W środowej informacji wskazano, że średnia cena za litr benzyny 95 w Polsce wyniosła w środę 6,37 zł i jest o 18 gr niższa niż przed tygodniem. O 13 gr spadła także przeciętna cena litra oleju napędowego, do 8,02 zł.

Od końca października o 18 gr podrożał natomiast autogaz, który w środę kosztuje średnio 3,79 zł/l. Analitycy portalu zwrócili uwagę, że w pojedynczych lokalizacjach w Polsce ceny za litr LPG przekraczają już 4 zł, a podwyżki na stacjach odpowiadają gwałtownemu wzrostowi cen hurtowych tego paliwa. Przypomnieli, że autogaz nie jest objęty pakietem CPN.

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Ze świata

Ceny na stacjach w Polsce

Analitycy poinformowali, że średnio najmniej za benzynę 95 oraz ON trzeba zapłacić na stacjach w woj. wielkopolskim, odpowiednio 6,34 zł/l oraz 7,98 zł/l. LPG jest z kolei najtańszy na Warmii i Mazurach, tam płaci się za niego średnio 3,76 zł.

Benzyna 95 kosztuje średnio najwięcej na Lubelszczyźnie - 6,38 zł/l. Ceny diesla są natomiast najwyższe w woj. łódzkim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim, gdzie wynoszą średnio 8,05 zł/l. Przeciętna cena autogazu jest natomiast najwyższa na stacjach w woj. dolnośląskim - to 3,86 zł/l.

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Z kraju

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,37 zł, benzyny 98 - 7,24 zł, a diesla - 8,05 zł.

W czwartek z kolei litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,29 zł, benzyny 98 - 7,10 zł, a diesla - 7,97 zł.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ceny paliwPaliwoStacje paliwpaliwasprzedaż paliw
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