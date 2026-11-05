Pieniądze Jakie będą ceny na stacjach? Stawki na piątek Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Miłosz Motyka: za rządów Daniela Obajtka zabrakło paliwa Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Zgodnie z obwieszczeniem sprzedawcy paliw nie będą mogli stosować cen wyższych niż:

Pb95 - 6,20 za litr;

Pb98 - 6,93 zł za litr;

ON - 7,91 zł za litr.

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN). Przewiduje on między innymi czasowe obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwa, a także wprowadzenie cen maksymalnych na stacjach. Program ma działać do końca 2026 roku.

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Zmiany w cenach paliw

W czwartek, 5 listopada, maksymalne ceny paliw wynoszą:

Pb95 - 6,29 za litr;

Pb98 - 7,10 zł za litr;

ON - 7,97 zł za litr.

Dla porównania 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania systemu cen maksymalnych, limity wynosiły: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Drugą uruchomiono na okres od 17 sierpnia do 31 sierpnia. Program został ponownie wprowadzony 3 października i zgodnie z zapowiedziami ma obowiązywać do końca roku.

Program CPN w Polsce

W ramach pierwszej edycji programu obniżono VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa - z 23 do 8 proc. Zmniejszono również akcyzę: o 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego. Dodatkowym elementem programu był mechanizm maksymalnych cen na stacjach paliw.

Ministerstwo Finansów informowało, że koszt pierwszej edycji programu wyniósł około 4,7 mld zł. Ponowne wprowadzenie obniżonego VAT na paliwa w drugiej połowie sierpnia kosztowało budżet państwa około 495 mln zł.