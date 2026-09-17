Pieniądze Właściciele stacji zmniejszyli marże. Gdyby nie to ceny paliw byłyby jeszcze wyższe Oprac. Paulina Karpińska |

Urszula Cieślak o cenach paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marina Chernivetskaya/Shutterstock

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- Ceny paliw są na wysokim poziomie. Historycznie wysokim. Już zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Natomiast widzimy duży opór przed przekroczeniem psychologicznej bariery ośmiu złotych dla benzyny 95 i dziewięciu złotych dla oleju napędowego - powiedziała dla TVN24 Urszula Cieślak z biura Refleks.

Dodała, że mogą się już pojawiać pierwsze stacje, które te stawki przekroczyły. - Niemniej, płacimy w kraju jeszcze poniżej tych psychologicznych poziomów - podkreśliła.

Cieślak: ceny powinny być wyższe o 20-30 groszy

- To nie oznacza, że sytuacja jest na tyle korzystna, że nie powinny paliwa kosztować dzisiaj drożej, niż właśnie te osiem i dziewięć złotych odpowiednio dla benzyny i oleju napędowego - zaznaczyła ekspertka. Jak wyjaśniła, "ze wzrostu hurtowych cen paliw na rynku krajowym, ze wzrostu cen paliw, które są oferowane przez importerów, niestety wynika, że powinniśmy płacić za benzynę i olej napędowy co najmniej 20-30 groszy więcej, niż ta psychologiczna bariera".

- To, że nie płacimy drożej, to już jest kwestia właścicieli stacji, którzy nie przekraczają tych poziomów, ale rezygnują z własnej marży detalicznej - dodała.

"Niepewne" perspektywy dla rynku paliw

Zapytana o dalszy rozwój sytuacji w branży paliwowej ekspertka przyznała, że konsumenci na razie nie mogą liczyć na odwrócenie cenowego trendu. - Wszystko za sprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie, po tym jak zostały wznowione ataki na saudyjską infrastrukturę naftową - powiedziała Urszula Cieślak.

- Niestety wstrzymanie dostaw ropy i paliw z kierunku, który był do tej pory alternatywą wobec cieśniny Ormuz, powoduje, że podaż zarówno ropy, jak i paliw gotowych coraz bardziej się zacieśnia - powiedziała. Ceny ropy w kontraktach spotowych, czyli w dostawach natychmiastowych, są wysokie, sięgają 140 - 150 dolarów za baryłkę. Ale popyt jest na tyle duży, że z międzynarodowego rynku znika każda ilość surowca jaka się na nim pojawia.

- Ale to nie ta cena dzisiaj nam wyznacza sytuację na rynku, tylko cena, którą dzisiaj kupujący ropę naftową są w stanie zapłacić, aby uniknąć w przyszłości problemów z zapewnieniem produkcji paliw gotowych - zaznaczyła Cieślak.

Arabia Saudyjska anuluje część dostaw

W środę agencja Reuters, powołując się na źródła z sektora naftowego, podała, że na trasie rurociągu Wschód - Zachód w Arabii Saudyjskiej uszkodzone są dwie tłocznie. Anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą podały, że połowę przepustowości rurociągu, ok. 2,5 mln baryłek na dobę, Saudyjczycy zamierzają przywrócić w ciągu kilku dni. Do przesyłu pełnych wolumenów, ok. 5 mln baryłek na dobę, rurociąg ma być gotowy w ciągu sześciu tygodni. Globalna produkcja ropy to ok. 100 mln baryłek na dobę.

We wtorek Arabia Saudyjska poinformowała, że z powodu unieruchomienia transportu ropy rurociągiem anulowana została część dostaw do Europy. To zmusiło niektóre rafinerie, w tym największe polskie zakłady, do zakupu ropy z innych kierunków.

Cieślak: rząd może zostać zmuszony do działania

Cieślak zapytana o powrót rządu do prac nad podatkiem od nadmiarowych zysków firm paliwowych i przywrócenie obniżki cen paliw, stwierdziła, że "dobrym pomysłem jest na pewno przywrócenie jakiegoś programu osłonowego, ponieważ uciszy on nieco nastroje". - Natomiast to nie rozwiązuje problemu - powiedziała ekspertka dodając, że dla obniżenia cen niezbędne może się okazać czasowe obniżenie konsumpcji ropy i paliw gotowych.