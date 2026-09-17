Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Właściciele stacji zmniejszyli marże. Gdyby nie to ceny paliw byłyby jeszcze wyższe

|
paliwo - Marina Chernivetskaya shutterstock_2674395467
Urszula Cieślak o cenach paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marina Chernivetskaya/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Dla obniżenia cen paliw niezbędne może być czasowe ograniczenie konsumpcji - mówiła w TVN24 Urszula Cieślak z biura Refleks. Jej zdaniem, przy obecnych stawkach w hurcie ceny detaliczne benzyn i diesla powinny być o 20 - 30 groszy wyższe ale właściciele stacji w ostatnich dniach zmniejszyli swoje marże.

- Ceny paliw są na wysokim poziomie. Historycznie wysokim. Już zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Natomiast widzimy duży opór przed przekroczeniem psychologicznej bariery ośmiu złotych dla benzyny 95 i dziewięciu złotych dla oleju napędowego - powiedziała dla TVN24 Urszula Cieślak z biura Refleks.

Dodała, że mogą się już pojawiać pierwsze stacje, które te stawki przekroczyły. - Niemniej, płacimy w kraju jeszcze poniżej tych psychologicznych poziomów - podkreśliła.

Silny cios w polski rynek. Minister o "skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji"
Dowiedz się więcej:

Silny cios w polski rynek. Minister o "skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji"

Z kraju

Cieślak: ceny powinny być wyższe o 20-30 groszy

- To nie oznacza, że sytuacja jest na tyle korzystna, że nie powinny paliwa kosztować dzisiaj drożej, niż właśnie te osiem i dziewięć złotych odpowiednio dla benzyny i oleju napędowego - zaznaczyła ekspertka. Jak wyjaśniła, "ze wzrostu hurtowych cen paliw na rynku krajowym, ze wzrostu cen paliw, które są oferowane przez importerów, niestety wynika, że powinniśmy płacić za benzynę i olej napędowy co najmniej 20-30 groszy więcej, niż ta psychologiczna bariera".

- To, że nie płacimy drożej, to już jest kwestia właścicieli stacji, którzy nie przekraczają tych poziomów, ale rezygnują z własnej marży detalicznej - dodała.

Polska szuka alternatywy dla saudyjskiej ropy. Ekspert: sytuacja jest trudna
Dowiedz się więcej:

Polska szuka alternatywy dla saudyjskiej ropy. Ekspert: sytuacja jest trudna

Rynki

"Niepewne" perspektywy dla rynku paliw

Zapytana o dalszy rozwój sytuacji w branży paliwowej ekspertka przyznała, że konsumenci na razie nie mogą liczyć na odwrócenie cenowego trendu. - Wszystko za sprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie, po tym jak zostały wznowione ataki na saudyjską infrastrukturę naftową - powiedziała Urszula Cieślak.

- Niestety wstrzymanie dostaw ropy i paliw z kierunku, który był do tej pory alternatywą wobec cieśniny Ormuz, powoduje, że podaż zarówno ropy, jak i paliw gotowych coraz bardziej się zacieśnia - powiedziała. Ceny ropy w kontraktach spotowych, czyli w dostawach natychmiastowych, są wysokie, sięgają 140 - 150 dolarów za baryłkę. Ale popyt jest na tyle duży, że z międzynarodowego rynku znika każda ilość surowca jaka się na nim pojawia.

- Ale to nie ta cena dzisiaj nam wyznacza sytuację na rynku, tylko cena, którą dzisiaj kupujący ropę naftową są w stanie zapłacić, aby uniknąć w przyszłości problemów z zapewnieniem produkcji paliw gotowych - zaznaczyła Cieślak.

Arabia Saudyjska anuluje część dostaw

W środę agencja Reuters, powołując się na źródła z sektora naftowego, podała, że na trasie rurociągu Wschód - Zachód w Arabii Saudyjskiej uszkodzone są dwie tłocznie. Anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą podały, że połowę przepustowości rurociągu, ok. 2,5 mln baryłek na dobę, Saudyjczycy zamierzają przywrócić w ciągu kilku dni. Do przesyłu pełnych wolumenów, ok. 5 mln baryłek na dobę, rurociąg ma być gotowy w ciągu sześciu tygodni. Globalna produkcja ropy to ok. 100 mln baryłek na dobę.

We wtorek Arabia Saudyjska poinformowała, że z powodu unieruchomienia transportu ropy rurociągiem anulowana została część dostaw do Europy. To zmusiło niektóre rafinerie, w tym największe polskie zakłady, do zakupu ropy z innych kierunków.

Cieślak: rząd może zostać zmuszony do działania

Cieślak zapytana o powrót rządu do prac nad podatkiem od nadmiarowych zysków firm paliwowych i przywrócenie obniżki cen paliw, stwierdziła, że "dobrym pomysłem jest na pewno przywrócenie jakiegoś programu osłonowego, ponieważ uciszy on nieco nastroje". - Natomiast to nie rozwiązuje problemu - powiedziała ekspertka dodając, że dla obniżenia cen niezbędne może się okazać czasowe obniżenie konsumpcji ropy i paliw gotowych.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwpaliwaRopa naftowa
Zobacz także:
Unia Europejska Komisja
Meta i fałszywe reklamy. Dania i Finlandia poparły Polskę
Tech
Król Karol III
Król Karol apeluje do liderów AI: technologia ma służyć ludzkości
Tech
Willa należąca niegdyś do Sophii Loren w Rzymie
Do trzech razy sztuka. Willa Sophii Loren do kupienia
Ze świata
Kijów (zdjęcie poglądowe)
"Zimowy pakiet" wsparcia dla Ukrainy
Ze świata
Karol Nawrocki
Prezydent skieruje do Sejmu własny projekt dotyczący obniżek cen
Z kraju
microsoft shutterstock_2453978703
"Katastrofalne zagrożenie". Pracownik giganta apeluje
Tech
Korea Północna
Konfiskują nawet 90 procent zarobków. Najpierw wysyłają pracowników za granicę, a potem wpędzają w długi
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
Zełenski dziękuje za "niezwykle silny instrument"
Ze świata
Serwerownia
Wspólny projekt Kanady i Niemiec. Pomaga jeden z ojców chrzestnych AI
Tech
shutterstock_2035785518
Ceny rosną. Przewoźnicy alarmują
Z kraju
Mark Zuckerberg
Zuckerberg nie zgadza się z liderami branży. "Ludzie nie będą chcieli"
Tech
Rijad, Arabia Saudyjska - 19 lutego 2026
Ważna zapowiedź Arabii Saudyjskiej. Rynek reaguje
Rynki
Mark Carney , Roberta Metsola, Ursula von der Leyen
Trump o pomyśle Brukseli: to śmieszne
Ze świata
kolbaskowo stacja paliw orlen paliwo shutterstock_2790671051
Silny cios w polski rynek. Minister o "skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji"
Z kraju
Donald Trump
Trump nie wytrzymał. "Tak dłużej być nie może"
Ze świata
Zaprzysiężenie Kevina Warsha na nowego szefa FED
Piotr Kuczyński: w grudniu Fed znów podniesie stopy
Ze świata
shutterstock_2606136503
Polska szuka alternatywy dla saudyjskiej ropy. Ekspert: sytuacja jest trudna
Rynki
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Energetyczne zawieszenie broni: Ukraina mówi o liście chronionych obiektów
Ze świata
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Pierwsza taka podwyżka stóp procentowych od lat
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2787712113
Podatek od zysków koncernów i tańsze paliwa. Komisja przyjęła ważną poprawkę
Z kraju
butelkomat recycling recyklomat shutterstock_2761252897
"Miasta są bardziej zaśmiecone". Apel do rządu o likwidację systemu kaucyjnego
Ze świata
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche
PKP Intercity liczy straty po wypadku w Sokolnikach. Lokomotywa trafi do kasacji
Pieniądze
Bojownicy Huti
Kolejne uderzenie Hutich? Na celowniku saudyjski port i infrastruktura naftowa
Ze świata
meta siedziba shutterstock_2303237425
Meta zarobiła fortunę na oszukańczych reklamach? Zdumiewający raport
Tech
Chiny dążą do samowystarczalności
Chiny wbrew trendowi. "Sianie strachu"
Tech
Papież Leon XIV
Apel papieża w sprawie AI. "Istnieje ryzyko"
Tech
AdobeStock_573281782
Nowe dane o inflacji bazowej w Polsce. Tak rosły ceny w sierpniu
Z kraju
Baryłki ropy
Trudna sytuacja na rynku ropy. "Kupujemy, gdzie się da"
Rynki
hotel pokoj shutterstock_1089877376
Rząd chce podnieść opłatę miejscową. Turyści mają płacić więcej za nocleg
Turystyka
Norwegia, Oslo, parlment
Hakerzy z Rosji przyznali się do ataku na parlament
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica