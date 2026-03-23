Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"

Ceny paliw na stacjach w Polsce. Przegląd stawek

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Reporterzy TVN24 wybrali się na stacje w różnych częściach Polski. Oto, ile kosztują paliwa w Szczecinie, Poznaniu, Białymstoku, Katowicach i Wrocławiu.

W Szczecinie kształtowały się one następująco:

cena Pb95 wahała się od 7,04 zł/l do 7,14 zł/l,

cena ON - od 8,24 zł/l do 8,59 zł/l.

W Poznaniu:

cena Pb95 - średnio 7,19 zł/l,

cena ON - średnio 8,24 zł/l.

W Białymstoku:

cena Pb95 - średnio 7,19 zł/l,

cena ON - średnio 8,39 zł/l.

W Katowicach:

cena Pb95 - średnio 7,09 zł/l,

cena ON - średnio 8,31 zł/l,

We Wrocławiu:

cena Pb95 - średnio 7,14 zł/l,

cena ON - średnio 8,24 zł/l.

- Bardzo wysoce prawdopodobne jest - i o tym mówią analitycy, że niedługo dziewięć złotych, to może być ta cena za litr oleju napędowego, którą na stacjach benzynowych w Polsce widzieć będziemy - powiedział na antenie TVN24 reporter Łukasz Wójcik.

Z danych Reflexu wynika, że średnie ceny w Polsce w czwartek 19 marca wynosiły: cena Pb95 6,90 zł/l, cena ON 7,88 zł/l.

Wzrost cen w hurcie

Jak wyjaśnił reporter TVN24, w minioną sobotę zmieniły się hurtowe ceny paliw w Orlenie.

W przypadku oleju napędowego Ekodiesel był to znaczny wzrost, bo o 521 zł - z 6737 zł 20 marca do 7258 zł za metr sześc.

Natomiast w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 był to niewielki spadek, wynoszący 6 zł, z 5739 zł z 20 marca do 5733 zł za metr sześc.

Według hurtowego cennika paliw Orlenu, 28 lutego, czyli w dniu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie po ataku USA i Izraela na Iran, benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztowała tam 4466 zł, a olej napędowy 4809 zł za metr sześc.

Uwzględniając, po korekcie z 21 marca, aktualne ceny hurtowe koncernu dla obu tych podstawowych paliw, oznacza to wzrost w ciągu niespełna miesiąca odpowiednio o 1267 zł i 2449 zł za metr sześc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/kris