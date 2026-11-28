Pieniądze "Ceny na stacjach powinny stopniowo spadać". Prognozy na początek grudzień Oprac. Alicja Skiba |

Minister finansów Andrzej Domański o cenach gazu i paliw w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tommy Lee Walker/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Analitycy Reflexu zwrócili uwagę, że mijający tydzień był kolejnym, w którym odnotowano wyraźne obniżki cen paliw na stacjach, nawet do 36 gr za litr w przypadku oleju napędowego. Oprócz paliw objętych pakiem CPN po raz pierwszy notujemy obniżki cen autogazu - dodali.

"Za benzynę bezołowiową Pb 95 płacimy najmniej od końca lutego tego roku, czyli od wybuchu wojny w Iranie i o 13 gr/l mniej niż rok temu. Ceny oleju napędowego, mimo sukcesywnych obniżek, spadły do poziomu najniższego od połowy lipca tego roku. Nadal są jednak wyższe niż rok temu o 83 gr/l. Tu warto podkreślić, że na niektórych stacjach ceny oleju napędowego spadły do poziomu 6,99 zł/l" - wskazali eksperci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ceny paliw w weekend. Są nowe stawki

Wyhamowanie spadków na koniec tygodnia

Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii w najbliższy weekend i poniedziałek maksymalne ceny paliw ciekłych na stacjach wynoszą 5,77 zł za litr benzyny 95, 6,43 zł za litr benzyny 98 oraz 7,15 zł za litr diesla.

Według danych z monitoringu biura Reflex:

benzyna 95 kosztowała w czwartek średnio 5,79 zł/l, co oznacza spadek ceny o 15 gr za litr w porównaniu z poprzednim tygodniem,

benzyna 98 kosztowała średnio 6,46 zł/l, po spadku o 14 gr/l,

olej napędowy - 7,09 zł/l po spadku o 36 gr/l,

autogaz - 4,03 zł/l po obniżce o 5 gr/l.

"Na krajowym rynku hurtowym na koniec tygodnia wyhamowały spadki cen benzyn i oleju napędowego. Może to zapowiadać odwrócenie spadkowej tendencji na stacjach paliw. Inaczej sytuacja może wyglądać w przypadku autogazu. Wraz z wyprzedażą LPG pochodzącego z wcześniejszych, droższych dostaw ceny na stacjach powinny stopniowo spadać" - wskazali analitycy.

Reflex prognozuje, że w przyszłym tygodniu benzyna 95 będzie kosztować średnio 5,84 zł/l i zdrożeje o 5 gr/l, benzyna 98 będzie kosztować 6,51 zł/l po podwyżce o 5 gr/l, olej napędowy zdrożeje o 8 gr do 7,17 zł/l, a cena autogazu spadnie o 4 gr do 3,99 zł/l.

Odrabianie strat przez rynek

Z kolei analitycy e-petrol.pl zauważyli, że "w mijającym tygodniu koszty tankowania systematycznie spadały, w ślad za obniżanymi z dnia na dzień przez Ministerstwo Energii maksymalnymi cenami paliw".

"Przecenę na stacjach napędzała taniejąca na światowych giełdach ropa naftowa, ale w ostatnich dniach listopada notowania surowca zmieniły kierunek i szybko odrabiają straty" - poinformowali.

Dodali, że krajowi producenci w tym tygodniu obniżali hurtowe ceny paliw. Metr sześcienny 95-oktanowej benzyny E10 kosztuje w piątek w rafineriach średnio 5046,60 zł, o 116,40 zł mniej niż w ubiegły piątek. Olej napędowy w tym samym okresie potaniał o 224,20 zł i jest wyceniany średnio na 6323,00 zł/metr sześcienny.

"Benzyna w hurcie ostatni raz tak tania była na początku marca tego roku. Dla diesla ceny notowane na przestrzeni tego tygodnia są na najniższym poziomie od pierwszej połowy sierpnia" - zauważyli eksperci.

Nie ma perspektyw podwyżek

Analitycy portalu e-petrol.pl zaznaczyli, że detaliczna cena benzyny 95 spadła wyraźnie poniżej 6 zł za litr, pojawiają się też pierwsze stacje, gdzie olej napędowy kosztuje mniej niż 7 zł.

Według monitoringu portalu benzyna 95 potaniała o 15 groszy do poziomu 5,84 zł/l. Jeszcze mocniej, bo o 32 grosze obniżył się koszt tankowania oleju napędowego i jego średnia ogólnopolska cena spadła do 7,22 zł/l. Wyhamował też wzrost notowań autogazu, który kosztuje na stacjach tyle samo co przed tygodniem - 3,96 zł/l - dodano w prognozach.

"Na razie nie spodziewamy się jednak podwyżek na stacjach. Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe na pierwsze dni grudnia to: 5,70-5,82 zł/l dla benzyny E10, 6,99-7,15 zł/l dla oleju napędowego i 3,87-3,97 zł/l dla autogazu" - wskazali analitycy.