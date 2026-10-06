Pieniądze Orlen ostrzega. Ceny gazu mogą pójść w górę Oprac. Wiktor Knowski |

Daniel Obajtek komentuje zatrzymanie pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Jeśli chodzi o to, co stanie się z taryfą, to MyOrlen ma obowiązek uzgadniać co roku taryfę w URE. Czy ostatecznie taryfa na rok przyszły będzie większa i o ile większa niż obecnie, w tej chwili nie odpowiemy na to pytanie, gdyż nie jesteśmy w stanie dziś tego stwierdzić - powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji energii, klimatu i aktywów państwowych wiceprezes Orlenu Robert Soszyński.

Widmo podwyżki taryfy gazowej w 2027 roku

Soczyński dodał, że na pytanie o wniosek do URE, Orlen będzie w stanie precyzyjnie odpowiedzieć w grudniu lub pod koniec listopada. - Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, rozpoczynamy tryb uzgadniania z URE taryfy na przyszły rok - przekazał wiceprezes Orlenu.

- Jeśli ceny przez najbliższe trzy miesiące będą takie jak w tej chwili lub wyższe na rynkach europejskich, to z pewnością ostateczny wniosek do URE będzie wskazywał na podniesienie ceny - dodał.

Problem niedoboru gazu

Konflikt USA z Iranem zakłóca dostawy ropy i gazu na światowe rynki. Jednocześnie Europa konkuruje o surowce z Azją, gdzie wyjątkowo wysokie temperatury doprowadziły do wzrostu zapotrzebowania na energię. Analitycy rynku ostrzegają, że bez trwałego porozumienia, które zakończy klincz w cieśninie Ormuz, Europie grozi trwała podwyżka cen energii. Jej skutki dotkliwie odczują zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe.

Według doniesień "The New York Times" UE musi brać pod uwagę jeszcze jeden czynnik, który może wpłynąć na ceny LNG na kontynencie. Na początku przyszłego roku, zgodnie z nowymi przepisami, Europa będzie musiała skończyć z importowaniem gazu z Rosji, co oznacza zmniejszenie dostaw o około 12 procent.