Gigant zabiera głos w sprawie rachunków za gaz

W piątek w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie poselskiego projektu ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu. Parlamentarzyści zdecydowali o skierowaniu go do dalszych prac do komisji. Sejm odrzucił wniosek posłów PiS i Lewicy o odrzucenie go w pierwszym czytaniu.