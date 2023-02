Nowa taryfa za gaz. Jest decyzja urzędu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin zatwierdził w piątek nową taryfę za gaz spółki PGNiG Obrót Detaliczny. Choć cena spadnie o 20,5 procent, to obniżka w praktyce nie przełoży się na cenę dla odbiorców taryfowych - zastrzegł urząd. Zmienią się jednak rekompensaty wypłacane firmom. Wcześniej szef URE wezwał przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach.

Jak poinformował URE, regulator zatwierdził zmianę cen w taryfie PGNiG OD z 649,92 zł za megawatogodzinę (MWh) netto do 516,73 zł za MWh netto. Nowa taryfa będzie obowiązywała do 31 grudnia 2023 roku.

Prezes URE wzywał do obniżek

Wcześniej szef tego urzędu wezwał szereg podmiotów, w tym PGNiG OD, do obniżenia cen paliw gazowych i przedłożenia wniosków o zmianę taryf w związku ze znacznymi spadkami cen gazu na rynkach hurtowych w stosunku do cen obowiązujących do grudnia 2022 roku. Na Towarowej Giełdzie Energii cena gazu jest poniżej 300 zł za MWh.