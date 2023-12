Spółki energetyczne chcą dużych podwyżek cen. Poseł podał szczegóły

Ile zapłacimy za energię w 2024 roku? Zgłoszone do Urzędu Regulacji Energetyki taryfy na prąd zakładają wzrost o 76 procent, gazu o 48 procent - poinformował w czwartek Marek Sowa, poseł Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, który ma przedłużyć zamrożenie cen prądu i gazu.

- Zgłoszone do URE przez spółki, głównie spółki Skarbu Państwa, taryfy energii elektrycznej mają wzrosnąć od 1 stycznia 2024 roku o 76 procent, gazu o 48 procent. Podobne, a nawet wyższe wzrosty zapowiadane są za ciepło - powiedział w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, prezentując sprawozdanie prac komisji z projektu ustawy zamrażającej na przyszły rok taryfy na energię elektryczną.

Ceny prądu w 2024 roku

Projekt ustawy zakłada, że w ramach limitów cena maksymalna to 412 zł/MWh. Z kolei w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym przekraczających w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku powyższe limity oraz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej (niezależnie od zużycia) przewiduje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie ceny maksymalnej 693 zł/MWh.