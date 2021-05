CPK w Krajowym Planie Odbudowy. "Mamy przewidziane 100 milionów euro"

Sto milionów euro ma trafić z Krajowego Planu Odbudowy na prace projektowe dla inwestycji kolejowych związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jak poinformował pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała chodzi o prawie 1800 kilometrów nowych linii, które mają powstać do końca 2034 roku.

Projekty zgłoszone do KPO

Wśród projektów zgłoszonych do KPO przez CPK znajdują się: Łętownia–Rzeszów (planowana linia od strony Stalowej Woli w kierunku Podkarpacia), Trawniki-Zamość (przedłużenie trasy kolejowej z Lublina w stronę granicy z Ukrainą), Ostrołęka–Łomża–Giżycko (nowy łącznik z Warmią i Mazurami) oraz Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica państwa (odcinek szprychy nr 9 od strony Wrocławia w kierunku Czech).

Marcin Horała przekazał, że inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 roku. Dla ponad 500 km z nich trwają prace przygotowawcze. Pierwsze roboty budowlane mają się rozpocząć za trzy lata.

Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Całość programu ma zostać zrealizowana w latach 2020-2034.

"Będzie dokładnie wtedy, kiedy będzie potrzebne"

Zdaniem Horały, decyzja o powstaniu CPK "jest decyzją opóźnioną". - Gdyby nie koronawirus, który był oczywiście zdarzeniem nieprzewidywalnym, to my tak naprawdę CPK byśmy potrzebowali już teraz, w tym roku, w przyszłym roku. Ponieważ Lotnisko Chopina w roku 2019, obsługując blisko 20 milionów pasażerów, było zasadniczo wyczerpane. I mówienie, że można tam osiągnąć jakieś dodatkowe przepustowości na tym porcie, było tezą fałszywą - stwierdził pełnomocnik rządu ds. CPK.

Odnosząc się do pandemii COVID-19, Horała wskazał, że to "straszne zjawisko (...) szkodliwe w wielu wymiarach akurat w wymiarze programu CPK (...) kupuje nam trochę czasu". - Może się okazać, że dzięki temu (...) takie w pełni działające CPK w roku 2028, 2029 (...) będzie dokładnie wtedy, kiedy będzie potrzebne. Bez koronawirusa byłoby 6-7 lat za późno w stosunku do potrzeb rynku lotniczego polskiego i środkowego Mazowsza - stwierdził wiceminister infrastruktury.