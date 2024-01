Sieć supermarketów kontra koncern spożywczy. Produkty znikają z półek w kilku krajach Europy

Francuska sieć supermarketów Carrefour nie będzie sprzedawać produktów należących do koncernu PepsiCo na czterech europejskich rynkach. To reakcja na "niedopuszczalne podwyżki cen" - podaje Reuters. To nie tylko napoje gazowane, ale także chipsy Lay's, chrupki Cheetos czy napoje pod marką Lipton.

PepsiCo nie odpowiedziało na prośbę o komentarz. Amerykańska firma poinformowała w październiku, że planuje "skromne" podwyżki cen w tym roku, ponieważ popyt utrzyma się pomimo wzrostów, co doprowadziło do podniesienia prognozy zysków na 2023 r. po raz trzeci z rzędu.

To nie pierwszy raz, gdy supermarkety usuwają produkty

Francja jest wyjątkowym rynkiem, ponieważ silnie reguluje sektor detaliczny, zmuszając supermarkety do negocjowania cen z producentami żywności i napojów tylko raz w roku, próbując chronić swój przemysł rolniczy. Jednak ostatnia runda negocjacyjna, która odbyła się na początku ubiegłego roku, w szczytowym momencie kryzysu inflacyjnego, zakończyła się bardzo dużymi podwyżkami cen we wszystkich przypadkach, co odbiło się na obrotach w supermarketach i sprawiło, że tym razem były one skłonne do negocjowania obniżek cen.