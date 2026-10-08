Pieniądze Burzliwa debata w Sejmie. "To nie jest budżet naszych marzeń" Oprac. Paulina Karpińska |

Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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W czwartek w Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2027 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem:

2 grudnia ma odbyć się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej,

4 grudnia - głosowanie,

8 grudnia ustawa budżetowa ma trafić do Senatu,

15 stycznia Sejm ma rozpatrzyć ewentualne poprawki izby wyższej do ustawy.

Ustawa ma trafić do prezydenta po 15 stycznia. Będzie mieć 7 dni na podpisanie budżetu. Wcześniej posłowie przegłosują wniosek o odrzucenie ustaw budżetowej i okołobudżetowej w pierwszym czytaniu.

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Stanowisko Koalicji Obywatelskiej

Podczas debaty sejmowej posłowie PiS wskazywali, że przygotowany przez rząd projekt budżetu prowadzi do dalszego zadłużenia państwa i pogłębienia nierównowagi finansów publicznych. Powoływano się tu m.in. na opinie Rady Fiskalnej. Przedstawiciele PiS wnieśli o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

- To budżet odpowiedzialnego rozwoju, wzrostu gospodarczego, poprawy bezpieczeństwa i jakości życia naszych obywateli - ocenił Janusz Cichoń (KO).

Zdaniem przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej budżet na rok 2027 łączy wsparcie dla obywateli oraz stabilne finansowanie najważniejszych obszarów zadań państwa z inwestycjami, które budują odporność i konkurencyjność naszej gospodarki.

- To nie jest budżet naszych marzeń, bo nie pozwala na pełną realizację naszych deklaracji i obietnic wyborczych - przyznał Cichoń. - Ale nie wycofujemy się z nich. Najpierw musimy jednak odbudować zdolność państwa do ich realizacji - dodał.

Sprzeciw PiS

Zbigniew Kuźmiuk (PiS) podczas wystąpienia w imieniu swojego klubu zapowiedział złożenie wniosku o odrzucenie projektu ustawy budżetowej oraz projektu ustawy okołobudżetowej w pierwszym czytaniu. Podkreślił, że w projekcie budżetu planowany deficyt wynosi 281,2 mld zł.

- Przypomnę, że w 2024 roku wykonany deficyt to 211 miliardów złotych, a w poprzednim roku 276 miliardów złotych, w tym roku planowane jest 272 miliardów złotych - powiedział. - Wszystkie rządy od 1990 roku do 2023, z dwoma rządami Prawa i Sprawiedliwości, zadłużyły Polskę na mniej więcej 1,7 biliona złotych. Ta ekipa rządowa zadłuży nas w 4 lata na 1,4 biliona - powiedział.

Poseł Kuźmiuk zwrócił się także do ministra finansów i gospodarki.

- To jest czwarty projekt budżetu przedstawiany przez ministra Andrzeja "Dziurę" Domańskiego. Mam nadzieję, że, a wręcz jestem przekonany, że to już ostatni projekt, który pan minister przedstawia - powiedział poseł PiS.

Rozwój Plus o projekcie budżetu na 2027 rok

Mateusz Morawiecki z klubu Rozwój Plus ocenił, że Polaków dręczą rachunki związane z prądem, paliwem czy gazem.

- Ale największy rachunek, który dręczy Polaków i będzie dręczył kolejne pokolenia, to rachunek tego budżetu. Budżetu, który jest dziurawy jak durszlak. Budżetu, który nie zapewnia podstawowych potrzeb Polaków, chociażby w służbie zdrowia, która na naszych oczach sypie się i pokazuje swoje straszne oblicze - dodał były premier.

Podkreślił, że planowany deficyt na przyszły rok będzie największy w Unii Europejskiej.

- To budżet powiązany na trytytki. Budżet jak opona w starym Polonezie - łata na łacie, byle dojechać do najbliższego zakrętu - podsumował Morawiecki.

Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy

Posłanka Agnieszka Kłopotek z klubu PSL powiedziała, że skala budżetu i deficytu "pokazuje skalę zadań, które państwo bierze na siebie w przyszłym roku, ale także skalę odpowiedzialności za sposób wydawania każdej publicznej złotówki".

- Dzisiaj budżet państwa przestaje być tylko dokumentem finansowym. Staje się odpowiedzią na pytania najprostsze i najważniejsze. Czy Polska, nasz kraj, jest bezpieczny? Czy mamy armię zdolną odstraszyć przeciwnika? - mówiła Kłopotek, podkreślając, że "za tymi liczbami stoi realna zdolność obrony Polski", a "Polska nie może oszczędzać na własnym bezpieczeństwie".

Tomasz Trela z Lewicy powiedział, że budżet przewiduje "więcej nakładów na polską naukę, ponad 44 mld zł". - Tak, zależy nam bardzo, żeby nauka była dofinansowana - mówił wiceprzewodniczący klubu Lewicy.

Trela zapowiedział w imieniu swojego klubu parlamentarnego złożenie do Komisji Finansów Publicznych poprawki do projektu dotyczącej likwidacji Funduszu Kościelnego i przeznaczenie całej kwoty z tego funduszu - "blisko 290 mld zł", jak powiedział - na polską naukę i stypendia doktoranckie. - Dla każdego stypendysty 1,5 tysiąca złotych więcej każdego miesiąca. Tych stypendystów jest około 22 tysięcy - dodał Trela.

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Konfederacja: to bardzo dużo

W imieniu klubu Konfederacji stanowisko przedstawił Sławomir Mentzen. Ocenił, że budżet na 2027 r. ma zaplanowany rekordowy poziom deficytu, długu i odsetek.

- Odsetki doszły do 107 miliardów złotych. Rok temu było 90 miliardów złotych, a planowane na 2030 rok mają dojść do 180 miliardów złotych - powiedział poseł Konfederacji. - Jesteśmy na piątym miejscu pod względem wysokości odsetek do PKB. Tylko Grecja, Włochy, Węgry i Rumunia wydają więcej niż Polska.

Mentzen zwrócił uwagę, że dochody budżetu mają wzrosnąć o 11 proc. - To bardzo dużo. Można z góry założyć, że wam się to nie uda, że znowu przeszacowaliście dochody, bo zrobiliście to już 4 razy od 2023 r. - powiedział Mentzen.

Najważniejsze liczby w projekcie budżetu na 2027 rok

W projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3 proc., a inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,8 proc.

Zgodnie z projektem w przyszłym roku:

dochody budżetu państwa mają wynieść 696,4 mld zł,

wydatki powinny ukształtować się na poziomie 977,6 mld zł,

deficyt budżetu państwa nie przekroczy 281,2 mld zł.

Dochody państwa z CIT w 2027 r. zaplanowano w wysokości 94,6 mld zł, dochody z VAT w kwocie 363,7 mld zł, a dochody z PIT prognozowane są na 33,4 mld zł. Dochody samorządów związane z udziałem w podatku PIT wzrosną ze 193,8 mld zł w 2026 r. do 206,7 mld zł w 2027 r., czyli o 6,6 proc.

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Trzy filary budżetu

Projekt budżetu na 2027 r. koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju gospodarki.

Na obronę narodową trafi 198,1 mld zł, czyli 4,51 proc. PKB. KPRM wskazała, że znaczna część zakupów sprzętu wojskowego finansowanych w ramach programu SAFE będzie zwolniona z podatku VAT, co pozwoli na zakup większej ilości sprzętu przy wykorzystaniu dostępnych środków.

Na ochronę zdrowia w 2027 r. rząd zabezpieczył 274,1 mld zł, co oznacza wzrost o 26,3 mld zł w stosunku do 2026 r. W ramach wydatków zabezpieczono środki na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 41,5 mld zł, czyli o 15,5 mld zł więcej niż w 2026 r.

Kolejne 36,5 mld zł przeznaczone zostanie na bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa oraz służby specjalne). Razem z wydatkami na zaopatrzenie emerytalno-rentowe funkcjonariuszy oraz ich rodzin jest to 57,7 mld zł.