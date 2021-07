Stan budżetu państwa po pierwszym półroczu 2021 roku. Dane MF

Budżet państwa - dochody podatkowe

Z danych MF wynika, że po sześciu miesiącach 2021 roku dochody z PIT wyniosły 33,6 mld zł. Oznacza to wzrost o ok. 5,1 mld zł, czyli o 17,7 procent więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Natomiast dochody z CIT sięgnęły ok. 25,5 mld zł i były wyższe o ok. 3,4 mld zł, czyli 15,4 proc. rok do roku. Dochody z akcyzy sięgnęły ok. 33,8 mld zł. Z danych resortu wynika, że były wyższe o 1,4 mld zł, czyli o 4,3 proc. licząc rok do roku.