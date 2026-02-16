Pierwszy miesiąc roku i już miliardy na minusie

Andrzej Domański o środkach z programu SAFE: Polska zaoszczędzi 36 miliardów złotych Źródło: TVN24

MF przekazało ponadto, że deficyt po pierwszym miesiącu 2026 roku wyniósł 1,4 proc. zaplanowanego w ustawie budżetowej, dochody - 8,6 proc., a wydatki - 6,5 proc.

Dochody budżetu państwa w styczniu 2026

Po styczniu 2026 r. szacowane dochody budżetu wyniosły 55,6 mld zł i były wyższe o ok. 8,2 mld zł, tj. o 17,2 proc. od dochodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku, w którym uzyskano 47,4 mld zł, co stanowiło 7,5 proc. planu.

Dochody podatkowe w styczniu wyniosły 50,7 mld zł i były wyższe rok do roku o ok. 7,6 mld zł, czyli 17,5 proc. Z tego dochody z:

VAT wyniosły 42,4 mld zł i były wyższe o ok. 8,1 mld zł (23,7 proc.) rok do roku,

akcyzy wyniosły 7,5 mld zł i były o ok. 0,3 mld zł (tj. 3,3 proc.) niższe niż w styczniu 2025 r.,

podatku PIT były ujemne i wyniosły -7,4 mld zł, niższe o ok. 0,7 mld zł (o 10,9 proc.) rdr.,

podatku CIT wyniosły 6,1 mld zł, czyli o ok. 0,1 mld zł (1,6 proc.) więcej rdr.

Spadek dochodów z PIT i CIT

MF przypomniało, że 2026 jest drugim rokiem funkcjonowania reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST). "Oznacza to, że dochody budżetu państwa w przypadku PIT oraz CIT są zbliżone do dochodów w 2025 r. Przy czym udziały JST w PIT w 2025 r. wyniosły 174,1 mld zł, natomiast na 2026 r. zaplanowano 193,8 mld zł, tj. 11,4 proc. więcej. Dla CIT są to kwoty 28,2 mld zł w 2025 r. oraz 27,5 mld zł w 2026 r." - przekazał resort.

Niższe dochody budżetu państwa z PIT w styczniu 2026 względem stycznia 2025 wynikają - jak zaznaczono w komunikacie Ministerstwa Finansów - z wyższych udziałów JST w styczniu 2026 względem stycznia 2025 r.

"Łączne udziały JST w styczniu br. wyniosły 29,8 mld zł wobec 26,7 mld zł w styczniu 2025, tj. 11,4 proc. więcej. Zgodnie z reformą dochodów JST obowiązującą od 2025 r. w styczniu JST otrzymują podwójne raty. Jedną wypłaconą w grudniu 2025 r. stanowiącą dochody JST w styczniu 2026 r. oraz kolejną wypłaconą już w styczniu 2026 r." - zaznaczono w komunikacie.

Jak dodano "łączne wpływy z PIT (budżet państwa oraz JST) wyniosły 22,4 mld zł w styczniu br. i były 11,5 proc. wyższe niż w styczniu 2025 r. Jednak przyrost ten w kwocie bezwzględnej był niższy niż przyrost podwójnej styczniowej raty przekazanej JST".

Niższe wpływy z akcyzy

W przypadku dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego niższe wykonanie w styczniu br. wynika z kolei - jak wskazał resort - z wysokiej bazy w styczniu 2025 r., kiedy dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego wzrosły o 7,4 proc. wobec stycznia 2024 r.

"Zgodnie z mapą akcyzową w 2025 r. wysokość podwyżek stawek akcyzy dla poszczególnych wyrobów akcyzowych była znacznie większa niż w 2024 r., co wpłynęło na wzrost dochodów w 2025 r. W 2026 r. wysokość podwyżek jest mniejsza niż w roku ubiegłym" - przekazało ministerstwo.

Wykonanie dochodów i wydatków

Po styczniu 2026 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 4,8 mld zł i było wyższe o ok. 0,7 mld zł (16,7 proc.) w stosunku do wykonania po styczniu 2025 r.

MF zaznaczyło, że w styczniu 2026 r. budżet państwa zasiliła kwota wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w wysokości ok. 0,8 mld zł. Było to o ok. 0,2 mld zł, czyli 19,4 proc. mniej niż w ubiegłym roku.

Resort finansów poinformował również, że wykonanie wydatków budżetu państwa po styczniu 2026 r. wyniosło 59,3 mld zł, tj. 6,5 proc. planu przewidzianego w ustawie budżetowej. Było zatem wyższe o ok. 8,7 mld zł, czyli o 17,2 proc. w porównaniu do stycznia 2025 r., kiedy wyniosło 50,6 mld zł, czyli 5,5 proc. planu.

