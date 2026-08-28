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Budżet 2027. W górę deficyt, wydatki i podatki

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Andrzej Domański, minister finansów, komentuje dane dotyczące deficytu budżetu państwa
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i inwestycje mają być głównymi filarami budżetu na 2027 rok, którym w piątek zajmie się rząd. Wydatki mają zbliżyć się do biliona złotych, a deficyt ma wzrosnąć do 282,6 miliardów złotych.

Rada Ministrów w piątek będzie obradować nad projektem ustawy budżetowej na 2027 r. Początek posiedzenia rządu zaplanowano na godz. 9.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że deficyt budżetu państwa wyniesie w przyszłym roku 282,6 mld zł. "Planowane dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu państwa mają wynieść 695 mld zł, a łączna kwota wydatków sięgnie 977,6 mld zł" - pisze WP.

Dochody zaplanowane w tegorocznej ustawie budżetowej wynoszą 647,2 mld zł, wydatki 918,94 mld zł, a deficyt 271,74 mld zł.

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Priorytety budżetu na 2027 rok

W ubiegły piątek odbyło się robocze posiedzenie Rady Ministrów poświęcone budżetowi państwa. Przed jego rozpoczęciem premier Donald Tusk powiedział, że obecna sytuacja jest "obiektywnie bardzo wymagająca", a Polska ma "priorytety, które kosztują dużo pieniędzy".

Wśród priorytetów przyszłorocznego budżetu, o których premier Donald Tusk mówił tydzień temu, przed pierwszym roboczym posiedzeniem rządu w tej sprawie, są m.in.: bezpieczeństwo, zdrowie oraz inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe. Szef rządu zapowiedział, że w przyszłorocznym budżecie wydatki na ochronę zdrowia wzrosną o 17 mld zł ale, jednocześnie, wejdą w życie nowe przepisy dotyczące tego sektora finansów publicznych. Celem regulacji - jak wskazał Donald Tusk - jest to, "żeby pieniądze pochodzące ze składek i budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w ten obszar nadużyć, czasami nieuzasadnionych zarobków".

Premier przypomniał, też że Polska wydaje ok. 5 proc. PKB na obronność, czyli "średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO".

- Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy, bo bezpieczeństwo - tak jak powiedziałem - jest i będzie naszym priorytetem - podkreślił Tusk.

- Naszym trzecim priorytetem są inwestycje - dodał szef rządu. Zaznaczył, że rząd ma świadomość "długu i wysokiego deficytu", dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Podkreślił, że są to "wielomiliardowe inwestycje", przede wszystkim w transformacje energetyczną, ale także inwestycje kolejowe i drogowe.

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Zmiany podatkowe

Tusk odniósł się też do propozycji zmian podatkowych, które przedstawił. Chodzi m.in. o podniesienie od 2027 r. progu podatkowego w PIT ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowej, 24-proc. stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. rocznie.

Premier w ubiegły piątek zwrócił uwagę, że najwyższa, 32-proc. stawka podatku dotknie osoby zarabiające powyżej 150 tys. zł. Ocenił, że wprowadzenie nowej, 24-proc. stawki daje "wyraźną ulgę podatnikom", gdyż nawet jeśli zarobią ponad 130 tys. zł to nie będą „wchodzić w ten bolesny próg 32 proc.”. Jednocześnie, z 4 do 5 proc. ma wzrosnąć stawka tak zwanej daniny solidarnościowej, dodatkowego parapodatku płaconego przez osoby, których dochód przekracza 1 mln zł złotych rocznie. W obowiązek odprowadzania tej daniny (4, a po zmianach 5 proc. od kwoty dochodu powyżej 1 mln) wpadnie część ryczałtowców, którym rząd, w ramach reformy podatkowej, planuje obniżyć limit dochodów uprawniający do rozliczania się w tej formie z 2 mln euro do 250 tys. euro.

Wzrosną także inne podatki. W górę, z 19 do 22 proc., ma iść stawka CIT dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli ponad 200 mln zł. Plany rządu przewidują także dodatkową stawkę podatkową dla najlepiej zarabiających ryczałtowców. Ma ona wynieść 17 proc. i mieć zastosowanie do przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie 2027 r. i kolejnych lat.

W czerwcu br. rząd przyjął prognozę wskaźników makroekonomicznych na rok 2027. Według czerwcowych szacunków w przyszłym roku PKB ma wzrosnąć o 3,1 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 2,5 proc. Bezrobocie rejestrowane na koniec 2027 r. ma sięgnąć 5,6 proc.

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Etapy prac nad budżetem państwa

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, w sierpniu Ministerstwo Finansów ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września.

Zgodnie z konstytucją ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi jej projektu. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni.

Źródło: PAP
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Tagi:
Budżet państwa
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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