Kolejny rok, kolejny ogromny deficyt. Minister podał kwotę

Założenia do budżetu na 2021 rok

Założenia do projektu budżetu państwa na 2021 rok rząd przyjął pod koniec lipca. Przewidziano: wzrost Produktu Krajowego Brutto o 4 procent i inflacji o 1,8 procent. W przyszłorocznym budżecie uwzględniono też podatek od sprzedaży detalicznej, wpływy z opłaty cukrowej oraz wpływy z likwidacji OFE.

Rząd spodziewa się wzrostu konsumpcji o 4,4 procent w 2021 roku. Stopa bezrobocia po wzroście do 8 procent na koniec tego roku ma spaść do 7,5 procent w 2021 roku.

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 rok przyjęto też, że dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3,4 procent. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniesie 2800 zł - to wzrost o 200 zł w porównaniu z tym rokiem i 550 zł - z 2019 rokiem. Do 18,30 zł wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 103,84 procent.

Przypomnijmy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński we wrześniu ubiegłego roku podczas konwencji partii w Lublinie zapowiedział podwyższenie płacy minimalnej z obecnych do 3 tysięcy złotych pod koniec 2020 roku, a następnie do 4 tysięcy złotych pod koniec 2023 roku.