Brutto a netto - czym się różnią? Jak obliczyć kwotę wynagrodzenia na rękę

Brutto a netto

Czym różni się wynagrodzenie brutto od wynagrodzenia netto? Brutto to całość wynagrodzenia, jakie wypłacane jest nam przez pracodawcę. To dlatego właśnie kwota brutto umieszczana jest w ofertach pracy czy na podpisywanych umowach.

Do pracownika trafia jednak mniejsza kwota, ponieważ wynagrodzenie brutto pomniejszane jest o podatek dochodowy, a także o nasze składki. To, co finalnie trafia na nasze konto, jest kwotą netto – czyli wynagrodzeniem na rękę.