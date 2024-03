Nosidełka popularnej firmy wycofane. "Potencjalny problem bezpieczeństwa"

"W rzadkich przypadkach uchwyt może się niespodziewanie odłączyć, powodując nagłe ruchy skorupy i/lub zaskoczenie osoby niosącej nosidełko. Może to doprowadzić do upadku nosidełka lub zderzenia z innymi przedmiotami, a w niefortunnych okolicznościach do obrażeń niemowlęcia, takich jak zadrapania lub siniaki" - tłumaczy firma.