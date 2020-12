"Wyraźny problem dla brytyjskiej waluty". Funt najsłabszy od kilku tygodni

Od poniedziałkowego poranka funt traci około 1 procent. Brytyjskiej walucie nie pomaga brak postępów w negocjacjach dotyczących przyszłych relacji handlowych. W parze do złotego obserwujemy poziomy niewidziane od października.

Bank inwestycyjny JPMorgan prognozuje, że szanse na brexit bez porozumienia handlowego wzrosły z 20 do 33 procent.

Francja i Niemcy miały zakomunikować głównemu unijnemu negocjatorowi Michelowi Barnierowi, że są zgodne co do tego, iż Wielka Brytania będzie musiała ponieść konsekwencje, jeśli w przyszłości odejdzie od unijnych regulacji.

"Wyraźny problem dla brytyjskiej waluty"

Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB, zwrócił uwagę w porannym komentarzu, że "choć tematowi brexitu nie poświęca się sporo czasu, to jednak brak porozumienia oznaczałby poważne konsekwencje".

"Wydaje się wręcz niemożliwe, aby Europa zafundowała sobie takie komplikacje, szczególnie wobec tego, co wydarzyło się w tym roku - z powodu praw łowieckich! A jednak to właśnie ten wątek stoi na przeszkodzie w zawarciu porozumienia i obydwie strony straszą odejściem od stołu" - dodał Przemysław Kwiecień.

Notowania funta brytyjskiego

Z kolei ponad 1 procent funt tracił w parze do dolara amerykańskiego.

Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia. Okres przejściowy obowiązuje do końca 2020 roku. W tym czasie Zjednoczone Królestwo jest poza instytucjami unijnymi, ale stosuje się do praw i obowiązków związanych z przynależnością do Wspólnoty oraz korzysta z wynikających z tego przywilejów, w tym z uczestnictwa w jednolitym rynku.