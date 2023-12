Droższy koszyk na święta. Porównanie cen wybranych produktów

Boże Narodzenie coraz bliżej. Za wybrane podstawowe produkty potrzebne do przygotowania wigilijnych potraw w 2023 roku trzeba zapłacić 72,89 zł. To o 5 procent więcej niż przed rokiem. W porównaniu do 2021 roku koszyk z tymi samymi produktami podrożał aż o 43 procent.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku wyniósł 6,6 proc. w ujęciu rocznym. To nadal powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc., +/- 1 pkt proc. Porównaliśmy, ile trzeba wydać na wybrane produkty potrzebne do przygotowania wigilijnych potraw. Dane pochodzą z aplikacji PanParagon oraz portali DlaHandlu oraz Cenyonline.

Inflacja a zakupy na Wigilię

Za suszone grzyby (100 g) w tym roku trzeba zapłacić średnio 10,41 zł, mniej niż przed rokiem, kiedy było to 11,32 zł. W 2021 roku suszone grzyby kosztowały 6,73 zł, co oznacza, że w ciągu dwóch lat podrożały o 55 proc.

Kilogram cukru to w tym roku wydatek rzędu 5,77 zł. Przed rokiem było to 5,64 zł, a dwa lata temu - 3,39 zł. W porównaniu do 2021 roku kilogram cukru podrożał zatem o 70 proc.

Więcej trzeba też zapłacić za jaja ściółkowe (12 sztuk, rozmiar M). W tym roku jest to średnio 9,14 zł, podczas gdy przed rokiem kosztowały średnio 8,64 zł, a w 2021 roku 6,93 zł. Oznacza to wzrost o 32 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat.

Głębiej do portfela trzeba też sięgnąć kupując masę makową (850 g). W tym roku jest to wydatek rzędu 8,87 zł. Dla porównania w 2022 roku masa kosztowała średnio 7,49 zł, a w 2021 roku 6,57 zł. Wzrost w ciągu dwóch lat sięgnął 35 proc.

W górę poszła też cena mąki pszennej typ 500. Kilogram mąki w tym roku kosztuje 3,76 zł, w 2022 roku było to 3,62 zł, zaś dwa lata temu 2,84 zł. Mąka pszenna podrożała o 33 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Z kolei ceny rodzynek niemal wróciły do poziomu z 2021 roku. W tym roku za 200 g trzeba zapłacić średnio 4,30 zł, w 2022 roku było to 5,05 zł, a w 2021 roku 4,29 zł. Oznacza to wzrost o 0,2 proc. w ciągu dwóch lat. Podobna sytuacja dotyczy karpia. Płat z karpia (100 g) kosztuje w tym roku średnio 3,97 zł, w ubiegłym roku było to 4,94 zł, a w 2021 roku 3,76 zł. W ciągu dwóch lat karp podrożał o 5 proc.

Ceny twarogu półtłustego (250 g) utrzymały się na poziomie z 2022 roku. Za ten produkt trzeba zapłacić 5,47 zł, jednak w 2021 roku było to 3,82 proc. Tym samym cena twarogu w porównaniu do 2021 roku poszła w górę o 43 proc. Wyraźnie podrożała kapusta kiszona. Kilogram kosztuje 6 zł, podczas gdy w 2022 roku było to 4,50 zł, a w 2021 roku 3,50 zł. W ciągu dwóch lat kapusta kiszona podrożała aż o 72 proc.

O ponad jedną czwartą więcej trzeba zapłacić za śledzia (500 g) - 12,97 zł. Dla porównania w ubiegłym roku było to 10,31 zł, a w 2021 roku 10,12 zł. Oznacza to wzrost o 28 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Dobrą informacją jest to, że potaniał burak. Kilogram kosztuje 2,21 zł, podczas gdy w 2022 roku było to 2,52 zł, a w 2021 roku 2,39 zł. Cena buraka w ciągu dwóch lat spadła o 4 proc.

Za koszyk z powyższymi produktami w tym roku trzeba zapłacić łącznie 72,89 zł. To wzrost o 5 proc. rok do roku oraz o 43 proc. w porównaniu do 2021 roku. W 2022 roku za koszyk z tymi samymi produktami trzeba było zapłacić 69,50 zł, a w 2021 roku 54,34 zł.

