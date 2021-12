Boże Narodzenie 2021. Sięgniemy głębiej do kieszeni, ile wydamy?

W 2021 roku na Boże Narodzenie wydamy średnio 2 129 złotych - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. To więcej o 11 procent, czyli o ponad 200 złotych w porównaniu do kwoty deklarowanej przed rokiem. Jak podano, 70 procent budżetu świątecznego stanowią wydatki na żywność oraz prezenty.

Boże Narodzenie 2021. Prezenty

Autorzy badania zwrócili uwagę, że nie będziemy oszczędzać na żywności i napojach. "Zamierzamy wydać na nie 944 zł i średnio będzie to koszt o 10 proc. wyższy niż w ubiegłym roku. Z kolei prezenty pochłoną podobną do zeszłorocznej sumę 546 zł (wzrost o 2 proc.). Przyjemności oraz rozrywka będą nas kosztować średnio 306 zł (spadek o 3 proc.)" - wskazano.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że coraz więcej z nas planuje zakupy wcześniej. "W listopadzie chciało to zrobić 27 proc i jest to ogromny skok w porównaniu do roku poprzedniego (12 proc). Black Friday był dodatkową okazją do zakupów świątecznych dla około 1 na 10 osób. W grudniu średnio dwóch na trzech Polaków planuje zakupy świąteczne, najwięcej osób (54 proc) zamierza zdążyć do 25 grudnia" - podano.