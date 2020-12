Pandemia uszczupli świąteczny budżet. Są wyniki badania

Zakupy świąteczne Polaków

W sklepach fizycznych będziemy kupować najczęściej produkty do domu - 66 procent, kosmetyki i perfumy - 63 procent, czy dobra luksusowe - 59 procent. Po żywność oraz napoje - 83 procent Polaków uda się do sklepów stacjonarnych, a 17 procent kupi je w internecie.

Z kolei kanały online najczęściej wybieramy w przypadku elektroniki - telefonów komórkowych i akcesoriów. W badaniu Deloitte było to odpowiednio 53 i 57 procent. Kategorią, w której Polacy częściej wybiorą e-commerce zamiast wizyty w tradycyjnym sklepie, są także zabawki i prezenty związane z hobby - 51 procent. Ci, którzy decydują się na zakup odzieży i obuwia oraz akcesoriów sportowych, sklepy internetowe wskazywali niemal równie często co stacjonarne - 47 do 53 procent. Podobnie było w przypadku kart podarunkowych i subskrypcji - 49 do 51 procent.