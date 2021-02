Bon turystyczny z kolejnymi zmianami na horyzoncie. "Trwają analizy"

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało, że trwają analizy dotyczące wydłużenia okresu ważności bonu turystycznego. Resort zastanawia się także nad rozszerzeniem grupy miejsc, w których będzie można go zrealizować.

Obecnie bon jest ważny do końca marca 2022 roku. Według MRPiT, do tej pory aktywowano 1,1 miliona bonów, a zrealizowano - 332 tysiące.

Bon turystyczny

"Trwają analizy w tym zakresie" - potwierdziło w informacji przesłanej PAP Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Resort wskazał, że dotyczą one kwestii przedłużenia ważności samego bonu oraz rozszerzenia możliwości realizowania go w miejscach, które same w sobie stanowią swego rodzaju atrakcje turystyczne.