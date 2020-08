ZUS zrobił przelewy na ponad 44 miliony złotych. "Kolejna transza środków"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał drugą transzę środków do przedsiębiorstw w ramach programu Polski Bon Turystyczny. Na konta firm trafiły ponad 44 miliony złotych.

- Podmioty turystyczne oraz organizacje pożytku publicznego otrzymały kolejną transzę środków w ramach bonu turystycznego. Do niektórych z nich przelaliśmy kwoty na ponad 700 tysięcy złotych. Cieszy nas fakt, że coraz więcej firm chce realizować bon turystyczny. Obecnie jest ich już około 16 tysięcy - powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

- Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS - dodała Uścińska.

Łącznie w ramach dwóch transz do pomiotów turystycznych trafiło 67 milionów złotych.

Bon turystyczny

Do tej pory zgłosiło się około 15,8 tysiąca podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu. Aby płatności trafiały do przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, muszą one podać numer konta.